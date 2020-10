Colonialisme : le Mexique (re)demande officiellement des excuses à la couronne d'Espagne et à l'Eglise

C'est l'un des paragraphes de cette lettre qui a été publié et qui fait à présent l'actualité:

Je profite pour insister (...) pour que l'Eglise Catholique, la Monarchie espagnole et l'Etat Mexicain, devrions offrir des excuses publiques aux peuples originaires qui ont souffert les atrocités lesplus honteuses avec le sac de leurs biens et de leurs terres et leur soumission depuis la Conquête de 1521 jusqu'au passé le plus récent.