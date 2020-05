Colombie: des mères en deuil utilisent leurs masques pour demander justice

L’épidémie de Coronavirus a menacé leur combat d’une décennie.

Avec le confinement en vigueur depuis le 25 mars en Colombie, plus possible de se réunir entre elles, de manifester. Qu’à cela ne tienne, les "Madres de Soacha", les "Mères de Soacha", ont trouvé une nouvelle manière de se faire entendre.

Avec l’aide d’un graphiste, elles ont conçu des masques qui portent leur demande de justice : les visages et les noms des gradés qu’elles voudraient voir comparaître et condamner pour l’assassinat extrajudiciaire de leurs proches. Et sur la droite du masque, une question résume leur recherche de vérité: "Qui a donné l’ordre ?"

Les masques devant leurs bouches n’impliqueront donc pas leur silence mais leur serviront de porte-voix, le temps que le virus passe son chemin et que les enquêtes, les procès, puissent reprendre.