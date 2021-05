Colombie : démission de la ministre des Affaires étrangères

La ministre colombienne des Affaires étrangères, Claudia Blum, a présenté sa démission alors que le gouvernement du président Ivan Duque fait face aux critiques et condamnations internationales pour la répression des manifestations qui agitent le pays depuis deux semaines.

Dans une lettre datée du 11 mai mais rendue publique jeudi, Mme Blum n’a pas précisé les raisons de son départ. C’est le second ministre qui rend son tablier depuis le début de la crise, le 28 avril.

Le ministre des Finances Alberto Carrasquilla, à l’origine du projet de loi d’augmentation de la TVA et d’élargissement de la base de l’impôt sur le revenu qui a mis le feu aux poudres, a démissionné le 3 mai.

Le projet de réforme fiscale a depuis été retiré mais les manifestations se sont poursuivies, se transformant en une protestation antigouvernementale plus large dans un pays en proie à une violence permanente et à des difficultés économiques aggravées par l’épidémie de coronavirus.

La quatrième économie d’Amérique latine pâtit d’une chute de 6,8% de son Produit intérieur brut (PIB) en 2020, d’un chômage de 16,8% et d’une pauvreté à 42,5%, alors que près de la moitié de la population active vit d’emplois informels. "Je suis sûre que […] le pays continuera sur la voie d’une croissance durable, vers le redressement social et économique des effets de la pandémie, et dans la consolidation du consensus qui fait l’unité et la force de notre nation", a écrit Mme Blum dans sa lettre.

En poste depuis novembre 2019, elle quitte le ministère régalien à un moment sensible pour l’image extérieure du pays. Les Nations unies, les Etats-Unis, l’Union européenne et les organisations de défense des droits humains ont dénoncé les graves excès commis par la police lors des manifestations qui ont fait au moins 42 morts et plus de 1500 blessés civils et agents des forces de l’ordre, selon les chiffres officiels.