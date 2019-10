Colombie: Claudia Lopez première femme élue maire de Bogota

Une femme, considérée comme incorruptible et ouvertement lesbienne, a été pour la première fois élue maire de Bogota, la capitale de la Colombie, lors d'un scrutin local qui s'est déroulé dans le calme, en dépit d'une campagne émaillée de violences.

Par ailleurs, le parti issu de l'ex-guérilla Farc se présentait devant les urnes pour la deuxième fois depuis l'accord de paix de 2016.

Claudia Lopez, 49 ans, candidate de centre gauche, a été élue maire de la capitale, qui compte 7,2 millions d'habitants, à l'issue de ce scrutin visant à renouveler autorités municipales et départementales.

"Aujourd'hui, Bogota a voté non seulement pour que la ville change dans les quatre années à venir, mais aussi pour que cette génération change notre société", a lancé cette ex-sénatrice, opposante de la droite conservatrice au pouvoir depuis un peu plus d'un an et qui a subi dimanche une sévère défaite.

Avec 35,21% des voix, Claudia Lopez s'est imposée à moins de trois points d'avance sur son principal adversaire, le libéral Carlos Fernando Galan (32,48%).

Sa victoire ouvre un nouveau chapitre dans une Colombie traditionnellement dirigée par des hommes des élites libérale et conservatrice.