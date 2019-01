Coincées en Syrie, des familles de djihadistes demandent à rentrer dans leur pays d'origine

A l’Est de la Syrie dans la province de Deir-Ezzor, les forces démocratiques syriennes [une coalition de factions arabo-kurdes soutenue par la France et les États-Unis] se battent tous les jours pour reprendre le dernier bastion de l’Organisation Etat islamique.

La semaine dernière, près de 6000 personnes se sont rendues aux Kurdes sous l’intensité des bombardements. Il s'agit majoritairement des familles de djihadistes, le plus souvent irakiennes et russes.

Sous l’unique tente d'un camp de transit à quelques dizaines de kilomètres du front, Djamillah et ses proches partagent une assiette de riz, enroulée dans une couverture. Elle confie: "On était en Russie et mon mari m’a dit 'Viens, on va faire du tourisme à Mossoul. Alors on est venu'!"

Coupée par un soldat kurde qui lui intime de dire la vérité, elle reprend: "Non en fait nous n’étions pas à Mossoul, je vous ai menti. Mon mari était combattant à Raqqa. Il est mort il y a deux ans. Mais moi je n’ai rien fait ! Vous savez nous les femmes, nous n’avons pas le droit de combattre. On s’occupe des enfants. Donc je suis innocente, j’étais à la maison. Il faut que les Nations unies nous aident. Ça fait longtemps que nous voulions fuir l’État islamique je vous jure Mais les passeurs nous demandaient 5000 dollars par personne. Pour moi et mes enfants, ça aurait fait 15 000 dollars … Où voulez-vous que je trouve 15 000 dollars moi ?"

Moi je ne voulais pas venir ici

À côté d’elle, Myriam, une femme originaire du Maroc, explique: "Moi je ne voulais pas venir ici. Je vivais bien à Meknès. Mais mon mari a commencé à fréquenter des salafistes et petit à petit, l’idée du djihad à germer dans son esprit. Un jour, en ouvrant ma page Facebook, je suis tombé sur une photo de lui en Syrie."

"Ensuite, il a fait pression pour que je le rejoigne. Il me disait : 'Viens ! Ne reste pas avec les enfants loin de moi. Tu verras, les gens vivent bien ici'", ajoute-t-elle. "Il m’a envoyé de l’argent et je l’ai rejoint sur les terres du califat. Mais après quelques mois, ma famille me manquait alors je l’ai supplié pour qu’on rentre au pays. Mais il a toujours refusé (...) Maintenant il est mort, donc nous pouvons partir ! J’espère qu’ici, ils vont faire le nécessaire parce que mes proches m’attendent au Maroc".

Ces familles demandent quasiment toutes à rentrer chez elles et il s'agit d'une nouvelle difficulté pour les Forces démocratiques syriennes (FDS).

"Leur pays d’origine refusent de les rapatrier. Personne n’en veut !," déplore Haval Mirvan, commandant des FDS dans la province de Deir Ezzor. "Malgré nos demandes officielles, aucun gouvernement ne nous a répondu. Mais notre objectif reste de renvoyer ces gens dans leur pays".

Parmi eux, des Belges. Selon les autorités fédérales, une centaine d’enfants de djihadistes belges vivraient toujours en Syrie et en Irak.