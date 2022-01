Climat : l’Allemagne a pris du retard sur ses objectifs. Les Verts visent 80% d’énergies renouvelables en 2030

Le ministre vert de l'économie et du climat Robert Habeck © Hannibal Hanschke/Reuters/Pool/dpa

L’Allemagne est en retard. Elle s’éloigne de ses objectifs climatiques. La sortie du nucléaire et recours au charbon ont dopé ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, avec les voitures électriques qui se multiplient ou le recours aux pompes à chaleur pour chauffer les logements, la consommation électrique va aller crescendo. Le pays va dans la mauvaise direction. Le nouveau ministre du Climat Robert Habeck veut remobiliser ses compatriotes : "Vous voyez donc que la tâche est énorme, gigantesque. Nous avons réussi à réduire les émissions en Allemagne de 15 millions de tonnes entre 2010 et 2020. Nous devons ensuite les réduire de plus de 40 millions de tonnes par an en moyenne entre 2022 et 2030."

Le ministre allemand donne le cap. D’ici 2030 80% du mix énergétique doit être renouvelable. 2% du territoire allemand sera réservé à la construction d’éoliennes et toutes les nouvelles installations industrielles devront être équipées de panneaux photovoltaïques.

Pour surmonter les oppositions, il promet que ces nouvelles constructions devront s’accompagner d’avantages économiques pour les habitants des régions concernées. Et pour faire face aux jours sans vent ni soleil, l’Allemagne se prépare à construire de nouvelles centrales au gaz, en attendant le développement d’une filière de production électrique à base d’hydrogène.