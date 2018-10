Climat: fin de l'action contre une mine de lignite en Allemagne

Les défenseurs de l'environnement ont mis fin dimanche à leur action contre l'extraction de lignite à Hambach (Rhénanie, Allemagne). L'initiative a rassemblé des milliers d'activistes, dont quelque 200 Belges.

Les manifestants ont notamment occupé une voie de chemins de fer que le producteur d'énergie allemand RWE utilise pour amener du charbon vers ses centrales électriques. Ceux-ci ont aussi réussi à mettre à l'arrêt une machine servant à creuser le sol. Samedi, 250 d'entre eux ont tenté d'envahir la mine de charbon à ciel ouvert, mais ils ont été repoussés par la police équipée de bâtons et de gaz lacrymogènes.

Les policiers n'ont pu libérer totalement la voie ferrée que dimanche midi seulement. "Nous sommes satisfaits d'avoir pu occuper la voie ferrée ces 24 dernières heures. Pour nous, l'action est réussie. Nous avons réussi à attirer l'attention sur l'urgence de notre message à un niveau local mais aussi international", a commenté une porte-parole des activistes.

Par cette action de désobéissance civile de masse, les participants entendent appeler à la sortie immédiate du charbon et à la justice climatique.

"Une des plus grandes sources d'émissions de CO2 en Europe"

Selon le mouvement pour le climat, les trois mines à ciel ouvert et les trois centrales adjacentes font de la région rhénane, proche de Cologne, l'une des plus grandes sources d'émission de CO2 en Europe.

En septembre, un procès a été temporairement gagné par les militants écologistes. La justice allemande a estimé que la compagnie RWE, à laquelle la mine visée samedi appartient, devait suspendre le déboisement controversé de la forêt de Hambach pour pouvoir agrandir la mine du même nom.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le charbon rejette 45% des émissions mondiales de CO2 liées au secteur énergétique, auxquelles s'ajoutent autres gaz à effet de serre et particules fines. Le monde n'en a jamais brûlé autant depuis le début de la Révolution industrielle. Après avoir atteint 4% par an entre 2000 et 2013, la croissance de la demande mondiale devrait seulement ralentir sur la période 2015-2021, selon les prévisions de l'AIE.

Or, selon l'Onu, 80 à 90% des réserves de charbon devront rester sous terre si le monde veut tenir son objectif, fixé par l'accord de Paris, de rester sous 2°C de réchauffement.