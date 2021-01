Climat, coronavirus, Justice sociale… Cinq mesures que Joe Biden veut prendre pour son premier jour à la Maison-Blanche

Joe Biden veut agir vite, déterminé à envoyer un signal fort et tourner la page de l’administration de son prédécesseur. La constitution américaine lui en offre l’opportunité. Par décret. Nul besoin de passer par les votes du Congrès, un gain de temps considérable. Ron Klain, le chef de cabinet du nouveau président américain annonce la signature mercredi d’une douzaine de décrets. Voici cinq premières mesures très concrètes que prendra Joe Biden dès son arrivée à la Maison-Blanche.

Revenir dans l’accord de Paris, le pacte global destiné à réduire les émissions de carbone

Joe Biden l’a martelé pendant toute sa campagne : la lutte contre le changement climatique sera la grande priorité de son administration. Donald Trump avait officiellement quitté l’accord le 4 novembre dernier. Le gouvernement Biden le rejoindra donc très vite après en avoir notifié sa volonté à l’ONU. En revanche, la mise en place du plan de 1700 milliards de dollars promis par Biden pour permettre aux États-Unis d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 prendra plus de temps.

Enterrer le projet très controversé de l’oléoduc Keystone XL

Lancé en 2008, ce chantier de 8 milliards de dollars porté par le groupe canadien TC Energy prévoit la construction d’un gigantesque pipeline de quelque 2000 kilomètres pour relier la province canadienne de l’Alberta à l’État américain du Nebraska. Ecologistes, tribus amérindiennes et éleveurs se battent contre le projet depuis plus d’une décennie. Ils dénoncent les déforestations prévues, les risques de fuite de pétrole et le passage sur des réserves naturelles et des terres aux mains des autochtones.

En 2015, Barack Obama avait bloqué le projet. Donald Trump, dès son arrivée au pouvoir l’avait relancé. Opposant de longue date à ce chantier, Joe Biden entend y mettre définitivement fin malgré les protestations du gouvernement canadien et plus particulièrement du Premier ministre de l’Alberta qui se dit extrêmement préoccupé par les choix du nouvel occupant de la maison blanche.