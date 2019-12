Clasico Barça/Real: lorsqu'un match de foot devient… un enjeu politique

Ce soir, un match très attendu dans le monde du football : le Real Madrid face au FC Barcelone, plus communément appelé "El Clásico" en Espagne. Une soirée qui s’annonce mouvementée et ce n’est pas seulement pour une question de foot : les séparatistes catalans veulent profiter du match pour faire entendre leur volonté d'indépendance. La sécurité est renforcée.

Sur les places, au marché, le clasico est de toutes les conversations. Un match où les supporters vont pouvoir savourer l’affrontement de Messi et Benzema. Du côté de nos Diables, Courtois sera titulaire dans les buts. Hazard quant à lui ne sera pas là par suite d’une blessure.

Si l’enjeu et les joueurs du Clasico excitent les fans, il y a une autre partie des Espagnols qui voient ce match sous un autre angle : les indépendantistes. Pour eux, l’engouement médiatique autour de cet événement sportif est l’occasion de se montrer et de faire passer leur message. C’est le cas de David. Il est indépendantiste et considère le "Barça" comme son équipe nationale. Cet après-midi, il participera à la manifestation prévue autour du stade pour revendiquer la République catalane. "On a une difficulté, nous les Catalans, pour faire comprendre notre situation. C’est clair qu’un événement comme celui-là, est une bonne occasion pour envoyer un message mais toujours d’une façon pacifique et positive". Roger supporte le Barça également mais il est contre l’indépendance. Il regrette ces manifestations. "Il ne faut pas mélanger le football et la politique. Bloquer le match, ça porte préjudice à tout le monde ! Pour moi ce n’est pas juste".

Un mouvement qui risque de faire monter la température. Les équipes partageront le même hôtel situé à 500 mètres du stade et arriveront plusieurs heures en avance.C’est pourquoi la sécurité est renforcée sur place. Un triple cordon de sécurité composé de 3000 policiers sera déployé. Des fouilles poussées sont également prévues afin que la soirée se déroule sans accroc. L'événement est jugé à "hauts risques" par les forces de l'ordre.

Un report de match peu commun

Pour rappel, ce match a déjà été reporté en octobre à cause des troubles politiques. C’était le deuxième report en 118 ans d’histoire. Les joueurs et les entraîneurs eux tentent de faire abstraction du contexte politique car ce qui est en jeu ce soir, c’est avant tout la tête du Championnat d’Espagne. Plus de 650 millions de téléspectateurs seront derrière leur télévision, c'est un match crucial : les deux équipes sont à égalité et sont toutes les deux en tête du championnat.

Si le rassemblement des indépendantistes prend trop d'ampleur cet après-midi, la rencontre risque d'être annulée. Le coup d’envoi est prévu à 20 heures.