Cisjordanie : Israël approuve plus de 3000 nouveaux logements pour des colons

Israël a approuvé mercredi la construction de plus de 3000 logements pour des colons en Cisjordanie occupée après que l’administration américaine a dénoncé cette politique. Le comité de planification de l’Administration civile a donné son feu vert définitif à 1800 logements et approuvé encore 1344 autres constructions, a indiqué à l’AFP un porte-parole de cet organisme militaire chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens occupés. Ces autorisations concernent des colonies juives du nord au sud de la Cisjordanie.

Ces annonces surviennent au lendemain d’une déclaration critique de la diplomatie américaine envers la politique israélienne de construction dans les colonies, Washington se disant "profondément préoccupé" et s’opposant "fermement à l’extension des colonies, qui est totalement contraire aux efforts pour diminuer les tensions et garantir le calme, et qui nuit aux perspectives de solution à deux Etats" israélien et palestinien, selon le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Ce projet est une "tentative de légitimer la colonisation" israélienne, avait estimé le ministère palestinien des Affaires étrangères en août dans un communiqué.

Environ 475.000 colons israéliens résident en Cisjordanie, territoire occupé où vivent 2,8 millions de Palestiniens. La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967. Elle s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion de l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.