Cirques: les 18 pays qui interdisent les animaux bientôt rejoints par le Royaume-Uni?

Parmi les débats qui perdurent ces dernières années, nous pouvons citer le traitement fait aux animaux sauvages dans les cirques. Plus les années passent, plus nombreux sont les pays qui passent le cap d'interdire leur présence dans ces spectacles itinérants, poussés par les associations de défense des animaux. Dans les pays où aucune loi nationale n'existe, les autorités locales prennent leurs propres dispositions.

"Non" aux animaux dans les cirques dans 20 pays de l'UE

En 2013, la Belgique a été l'un des premiers pays à proscrire les animaux sauvages dans les cirques qui passent dans ses frontières. Manque d'espace, impossibilité de baignade, non-respect de la température exigée sont les normes qui faisaient défaut aux compagnies itinérantes. Pour régler le problème, une loi plus restrictive a été mise en place afin d'interdire catégoriquement la présence d'animaux sauvages sous les grandes toiles s'arrêtant sur notre territoire.

Sans surprise, notre pays est repris dans la liste de ceux qui légifèrent, interdisant la présence de fauves et autres cétacés dans les cirques, comme 17 autres pays de l'UE. C'est au Danemark qu'a été lancée, en 1991, la vague d'interdictions d'acrobates à quatre pattes. Elle n'est pourtant que partielle, éléphants d'Asie, chameaux et lamas sont encore autorisés à se produire sous chapiteau sur le territoire danois. Une situation courante, en Autriche par exemple où les lions et les tigres sont encore autorisés durant les représentations, malgré une loi restrictive pour les autres espèces.