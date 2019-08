Cinq ans après le début du conflit avec la Russie, la situation en Ukraine reste instable

Sortie des radars médiatiques pour le moment, la guerre dans l'est de l'Ukraine reste une réalité. Cette semaine, les combats ont encore fait quatre victimes, des soldats ukrainiens tués lors d'une attaque de séparatistes pro-russes. Depuis 2014, 13 000 personnes sont mortes dans l'est de l'Ukraine, où ce conflit contre des séparatistes pro-russes a éclaté après le soulèvement populaire de Maïdan.

Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a contacté cette semaine Vladimir Poutine pour lui demander d'intervenir auprès des séparatistes et aurait également appelé Emmanuel Macron pour tenter des médiations avec les Occidentaux en arrière-plan.

Pour Aude Merlin, chercheuse au Centre d'étude de la vie politique, le Cevipol, à l'ULB, si le président ukrainien tente de discuter avec son homologue russe, il n'est pas sur que cela mène à quelque chose. "C'est vrai qu'on a vu que le candidat Zelensky, qui tranche bien sûr avec ce qu'était l'élite politique ukrainienne depuis des années, et même depuis l'effondrement de l'Union soviétique, cherche à faire des pas envers la Russie", explique-t-elle. "Quand on analyse la configuration politique générale et ce qu'est le régime politique russe, on ne peut qu'esquisser au moins un demi-sourire parce que Poutine affirme qu'il n'y a rien à voir entre les séparatistes de l'est de l'Ukraine et Moscou. Zelensky fait donc un acte de tentative de discussion, mais on sait qu'il risque d'y avoir en face à la fois une sourde oreille et l'affirmation qu'il n'y a de toute façon rien à voir. Je ne suis pas très optimiste en la matière".

Conflit non gelé

A ce titre, une plus grande implication des Occidentaux pourrait faire changer la donne car sans un soutien ainsi qu'un certain nombre de pressions, le rapport de force entre Kiev et Moscou restera déséquilibré. "On ne peut pas dire que l'Union européenne ait été inactive par rapport à la question ukrainienne", tempère Aude Merlin. "L'Union européenne, les Occidentaux en général, la France et l'Allemagne, dans le Format Normandie, ont joué un rôle, ne fut-ce qu'au moment du début de la guerre dans le Donbass avec la question des accords de Munich et, en amont, avec le soutien à Maïdan et des tentatives de médiation dans Maïdan même en 2014".

L'Ukraine se retrouve face à de très nombreux défis: des problèmes de corruption, des problèmes économiques ainsi que des problèmes de sécurité et d'infrastructures. "Face à cela, si la Russie souhaite empêcher l'Ukraine à la fois de s'émanciper de ce format politique post-soviétique et de se rapprocher du monde occidental, il faut des alliés en faveur de l'Ukraine pour aider à tenir le cap des réformes et essayer de mettre un terme à ce conflit", rajoute Aude Merlin.

Avec l'arraisonnement d'un tanker russe par les Ukrainiens sur le Danube dans le port d'Izmail et les 24 marins ukrainiens faits prisonniers par la Russie, la situation reste extrêmement fragile et le conflit loin d'être gelé. Pourtant, la Russie ne semble plus autant bénéficier de cette crise qu'autrefois. "On voit bien que même en Russie, il y a une sorte d'usure et de fatigue par rapport à la crise ukrainienne, c'est-à-dire que le pouvoir russe a beaucoup capitalisé là-dessus en 2014, mais quand vous regardez aujourd'hui, notamment depuis juin-juillet 2018, on voit qu'il a un mécontentement croissant en Russie. Donc, finalement, les opérations de politique extérieure utilisées par le pouvoir russe pour capitaliser en interne en termes de soutien et de popularité n'ont pas non plus une viabilité extrême".