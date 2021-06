Cinéma : l'acteur franco-belge Fernand Guiot ("L'Aile ou la Cuisse") est décédé à 88 ans

L'acteur franco-belge Fernand Guiot est décédé le samedi 26 juin à l'âge de 88 ans. Le natif de Namur était connu pour son rôle de Dubreuil dans L'Aile ou la Cuisse de Claude Zidi. Il y avait notamment rencontré Louis de Funès.

Formé au Conservatoire dramatique de Bruxelles, Fernand Guiot était ensuite parti s'installer à Paris dans les années cinquante pour entamer une longue carrière. On a pu l'apercevoir non seulement au cinéma (La Belle Américaine, Les Cracks, Le Cerveau, Le Mur de l'Atlantique, Stavisky, Le Vélo de Ghislain Lambert...). Il a également beaucoup joué au théâtre ainsi qu'à la télé avec des apparitions dans des séries comme Commissaire Maigret ou Julie Lescaut. Au total, il avait à son actif plus de 200 films, pièces et séries.

