Chuck Feeney, le milliardaire qui a fait don de (quasi) toute sa fortune

Une bonne idée qui lui a permis de devenir milliardaire. Et plutôt que d’écrire un testament où cette fortune serait partagée entre plusieurs associations, il a voulu créer le concept " Giving while living ", comprenez : donner de son vivant. Une idée qui a influencé un certain Bill Gates quand il a lancé Giving Pledge, une campagne de dons adressée aux milliardaires en 2010.

Il s’appelle Chuck Feeney, il a 89 ans et il avait accumulé une fortune de 8 milliards d’euros. Il " avait " car il vient de tout redistribuer à des associations caritatives et des universités. C’était une promesse faite il y a 40 ans. Il l’a tenue. Le magazine américain Forbes lui consacre un portrait cette semaine.

Pionnier, Chuck Feeney avait fait la promesse il y a 40 ans : il donnera tout de son vivant. Il a terminé de donner son dernier dollar ce 14 septembre via sa fondation The Atlantic Philanthropies qui vient donc de fermer ses portes. De milliardaire, l’homme d’affaires américain serait tout de même resté un millionnaire. Il avait estimé en 2012 qu’il faudrait qu’il garde 2 millions pour passer une retraite confortable avec sa femme.

Le "James Bond de la philanthropie"

Une fortune qu’il n’a jamais exposée selon le journaliste du Forbe qui compare son appartement de San Francisco à "une chambre d’étudiant de première année" et qui parle d’un train de vie plutôt "monacal". Quant à ses dons, ils sont tellement restés discrets que le bimensuel américain l’a surnommé le "James Bond de la philanthropie".

Les causes pour lesquelles le philanthrope a versé de l’argent sont multiples et se situent un peu partout dans le monde. La plus grosse partie de ses dons (3,7 milliards) est allée dans l’éducation, 970 millions de dollars aux droits humains et au changement social, 62 millions pour abolir la peine de mort aux Etats-Unis, 76 millions pour les campagnes sur l’Obamacare, 700 millions à la santé ou encore 270 millions pour améliorer le système de santé au Vietnam.

Essayez, vous allez aimer !

"Nous avons beaucoup appris. Nous aurions dû faire certaines choses différemment mais je suis très satisfait, a-t-il déclaré au magazine américain. Je me sens vraiment bien d’avoir accompli cette tâche. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure. Et à ceux qui s’étonnent de donner sa fortune de son vivant : essayez, vous allez aimer !"