Christopher Street Day : la Gay Pride berlinoise bat son plein dans la capitale allemande

Des centaines de milliers de LGBT sont attendus à Berlin, en Allemagne. Ils viennent assister à la Christopher street day. Cette gay pride a lieu tous les ans. Cette année, l’événement fête ses 41 ans d’existence dans la capitale. La fête durera 1 semaine. Depuis le 22 juillet, les drapeaux arc-en-ciel, symbole du mouvement LGBT, flottent sur les bâtiments emblématiques de la ville. Il y a deux jours, c’est la tour télévisée qui s’est illuminée aux couleurs LGBT. Cette initiative est le fruit d’une longue bataille entre les responsables de l’association "Christopher Street Day", et ceux de la préservation des bâtiments historiques.

Depuis une semaine, les clubs berlinois enchaînent les soirées spéciales et les concerts en soutien au mouvement de défense des droits des homosexuels. Cette gay pride, la Christopher street day doit son nom aux événements du 28 juin 1969. Ce jour la, la police new yorkaise avait pris d’assaut le bar gay Stonewall Inn… C'était dans la rue Christopher Street à New York.

Le temps fort du Christopher Street day est la manifestation d’aujourd’hui, pour laquelle la grande foule est attendue. "On attend une centaine de véhicules. Et, on a un super bon programme. Marianne Rosenberg vient, Mya aussi. Cela va être fantastique," affirme Monique Kindt, de l’association "Christopher Street Day". Cela fait déjà plusieurs jours que les vols en provenance de diverses capitales européennes, à destination de Berlin, sont complets. Pour faire face aux températures toujours élevées, les organisateurs ont installé des douches le long du trajet.