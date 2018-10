Christiane Taubira: "Des gouvernements s’affranchissent de l'obligation de respecter les droits de la personne humaine"

Christiane Taubira préface le hors-série "Les Droits de l'Homme, c'est pour quand ?" de Cartooning for Peace, un réseau de 183 dessinateurs du Monde entier qui se sont engagés à promouvoir les libertés et les droits fondamentaux, en partenariat avec Amnesty International et Gallimard. À cette occasion, elle était l'invitée d'Eddy Caekelberghs dans l'émission Au bout du jour, pour discuter des réalités, des manques et des urgences autour de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

Engagements et obligations

Dans sa préface, Christiane Taubira met en garde : assortir le mot "droit" à l’obligation de devoirs, ça peut être le piège fatal. Elle fait là référence au discours de certains décideurs, notamment de droite, qui ripostent régulièrement aux réclamations de "droits" en rappelant également la notion de "devoirs". Mais pour Christiane Taubira, "la question de la défense des libertés, de la défense des droits, n’est pas une question comptable. Ce n’est pas une question de "en face d’un droit, je mets systématiquement un devoir". Il y a des situations où les gens ne sont pas en capacité d’accomplir certains devoirs. Ça ne réduit pas leurs droits, ça ne fait pas disparaître leurs droits ! " Raisons pour lesquelles Christiane Taubira souligne qu’il est important de retenir la question de l’obligation dans la conjugaison des droits. " Pour conjuguer ces droits, je renvoie immédiatement aux personnes qui ont l’obligation de veiller à la réalité de ces droits, à l’application de ces droits. (…) À l’échelle de la responsabilité des chefs d’État notamment. La question est de savoir comment on interpelle ceux et celles qui ont la responsabilité de nations, de sociétés, de communautés humaines, comment on les interpelle sur la réalité d’application de cette Déclaration Universelle des Droits de l’Homme."

Europe et migration

En Europe, des navires humanitaires doivent aujourd'hui plaider leur cause pour obtenir l'autorisation de continuer à venir en aide aux personnes qui sont en détresse en Méditerranée. Des faits qui représentent des violations flagrantes de de Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, selon Christiane Taubira. "Des gouvernements s’affranchissent de cette obligation de respecter les droits de la personne humaine. Nous sommes dans cette situation paradoxale où nous avons des états démocratiques qui paradent dans les instances multilatérales (…) et, d’un autre côté, face à des choses factuelles, précises, concrètes, nous avons ces gouvernements qui s’exonèrent de ces signatures internationales, qui s’exonèrent de leurs obligations internationales, y compris d’ailleurs d’obligations qui sont contenues dans leurs propres lois."

Dans la même veine se pose la question des Rohingyas. Une exemple explicite de la prétendue confusion entre la culture et le droit qui pose trop souvent problème, pour Christiane Taubira. "Un pouvoir qui ne reconnait pas une communauté en prétendant qu’elle n’a pas de nationalité... Mais elle existe ! Donc, ou on lui octroie une nationalité, ou on la reconnait en tant que communauté humaine. Et il s’agit de personnes humaines, physique, et ces personnes-là doivent être respectées. (…) Il y a des droits fondamentaux : ces personnes doivent avoir des droits. (...) Il faut continuer à se battre pour que les droits inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme soient respectés et appliqués, et que le patrimoine culturel ne soit pas un paravent."

Quand on lui demande : Madame Taubira, 70 ans après la proclamation universelle, les Droits de l’Homme, c’est pour quand ? La réponse est sans détour : "Le plus vite possible, car nous sommes déjà très très très en retard."