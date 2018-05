Choléra au Yémen: l'épidémie risque d'empirer, selon des chercheurs

Le Yémen, pays ravagé par une guerre civile et ce que l'ONU appelle la pire crise humanitaire au monde, risque de voir bientôt son épidémie de choléra repartir de plus belle avec la saison des pluies, ont averti des chercheurs vendredi.

L'épidémie, la plus vaste de l'époque contemporaine avec une estimation à plus de 1,1 million de cas, a commencé en avril 2017. Près de 2.400 personnes sont mortes de septembre 2016 à mars 2018, selon les autorités nationales, l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières.

Une période délicate s'annonce avec le début de la saison des pluies. Car les précipitations aggravent la contamination, souligne une étude publiée dans la revue The Lancet Global Health, et elles devraient déclencher une troisième vague de cas, après celles de 2016 et 2017.

Plus de la moitié des régions yéménites, peuplées au total de 13,8 millions de personnes, risquent d'être touchées.

Un pays déchiré par un conflit avec l'Arabie saoudite

Les chercheurs, spécialistes en santé publique et en maladies tropicales, ont appelé les autorités sanitaires à prendre "immédiatement" des mesures pour éviter une catastrophe, dans un article publié par The Lancet Global Health.

Priorités, selon eux: "La surveillance épidémiologique et microbiologique, la vaccination, et des interventions sur l'eau et les sanitaires, autant de choses qui nécessitent un fort engagement des responsables locaux, donateurs et partenaires internationaux".

Depuis mars 2015, environ 10.000 personnes ont été tuées dans ce conflit qui déchire le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, entre les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite, et les rebelles Houthis appuyés par l'Iran, qui nie toute aide militaire.

Le choléra est une maladie infectieuse fortement contagieuse, qui se transmet via une eau ou une alimentation contaminée. Elle provoque une diarrhée et une déshydratation brutales, qui doivent être rapidement traitées.