Chine: les agences de voyages chinoises doivent cesser de vendre des tickets, Bruxelles est inquiète

Les agences de voyage chinoises doivent arrêter de vendre des voyages à forfait intérieurs et à l'étranger, ont décidé vendredi les autorités chinoises, en raison de l'épidémie d'un nouveau virus qui a fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes.

Le parc d'attractions de Disneyland à Shanghai a annoncé vendredi qu'il resterait fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation du virus.

La Chine a annoncé également qu'elle fermerait une section de la Grande Muraille et d'autres sites célèbres de Pékin pour contrôler la propagation d'un virus

Plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi à l'épicentre de l'épidémie virale, dont le bilan s'est à nouveau alourdi peu après que l'OMS a renoncé à déclarer une urgence internationale.

Réaction bruxelloise

La décision des autorités chinoises d'interdire aux agences du pays de vendre des voyages intérieurs et extérieurs en raison de l'épidémie en cours aura un impact non négligeable à Bruxelles, estime Visit.brussel vendredi. "Le marché chinois est l'un de ceux à la croissance la plus importante pour le tourisme bruxellois", avance un porte-parole.

"Nous n'avons pas encore eu de communication officielle de nos contacts chinois sur cette décision, mais nous nous tenons informés", poursuit le porte-parole. En ce qui concerne les nuitées à Bruxelles, le marché chinois représente environ 5%.