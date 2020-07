Chine : énorme scandale de vols de résultats pour réussir le "plus grand examen du monde"

Le "Gaokao", c’est l’examen qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur et donc aux universités. Pour beaucoup de jeunes Chinois, l’avenir se joue à ce moment-là. En fonction de la note obtenue, les portes des plus prestigieux établissements universitaires de Chine s’ouvriront… ou pas.

Avez-vous déjà entendu parler du "Gaokao" ? Au-delà des frontières de la Chine, cette épreuve est surtout connue pour être "le plus grand examen du monde". Cette année, près de 11 millions de chinois de la fin du cycle secondaire ont passé cette épreuve tant redoutée.

Dans ce contexte-là, tous les moyens sont bons pour réussir. Même les plus perfides. Pendant plusieurs années, des élèves issus de milieux modestes , mais qui avaient brillamment réussi l’examen, ont été privés de leurs notes à leur insu. Leurs points étaient "transférés" à des élèves dont les notes étaient bien inférieures, mais dont la famille, plus fortunée, était capable de soudoyer des responsables qui organisaient alors l’usurpation des notes, ni vu ni connu. Certains utilisaient parfois simplement les privilèges liés à leurs fonctions dans le système scolaire chinois pour faire frauduleusement pencher la balance.

Après deux ans d’enquête, les autorités de la province du Shandong (Est de la Chine) ont découvert que plus de 280 personnes étaient impliquées dans l’organisation de ces combines. Les langues se sont aussi déliées et plusieurs cas d’usurpations d’identité ont été largement relayés sur les réseaux sociaux.

Des méthodes défaillantes de vérification des identités

Selon les autorités chinoises, la plupart des cas datent d’avant 2006. Des méthodes défaillantes de vérification des identités à l’époque auraient rendu possible ces malversations. Pékin affirme désormais que depuis le développement massif des technologies de reconnaissance faciale et de contrôle des empreintes digitales, ce type de fraude ne doit en principe plus arriver.

Reste que le destin de certains chinois a été complètement transformé à cause de cela. Combien y a-t-il de victimes ? C’est très difficile à dire tant ces fraudes étaient totalement opaques.