Chili: fin de mandat en mineure pour le président Piñera visé par une procédure de destitution après les Pandora Papers

Le président conservateur chilien Sebastian Piñera risque la destitution pour la vente controversée d’une compagnie minière, dans un paradis fiscal et révélée par l’enquête internationale des Pandora Papers. Une enquête pénale a été ouverte. A la majorité simple (83 des 155 sièges), les députés ont ouvert la procédure et le Sénat se prononcera avant les élections législatives et présidentielle du 21 novembre, mardi prochain, un vote qui est loin d’être acquis, car il faudrait une majorité des deux tiers.

Une mine à ciel ouvert dans le désert

Le président chilien, un des hommes les plus riches du Chili, est épinglé dans les Pandora Papers, l’enquête réalisée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), pour avoir vendu il y a dix ans cette compagnie minière à proche via un paradis fiscal. Selon une enquête réalisée par les médias chiliens CIPER et LaBot, membres de l’ICIJ, la compagnie minière Minera Dominga a été vendue à l’homme d’affaires Carlos Alberto Délano, un ami du chef de l’Etat, pour 152 millions de dollars, une transaction opérée aux îles Vierges britanniques.

Mais ce n’est pas tout. La vente devait être réalisée à une condition : que la zone géographique d’exploitation concernée par cette vente ne soit pas déclarée zone environnementale protégée comme le demandent des groupes écologistes. Et c’est la décision qui a été prise par le gouvernement de Sebastian Piñera.

Ce projet d’exploitation à ciel ouvert de cuivre et de fer dans le désert d’Atacama, toujours en attente d’une décision de la Cour suprême après des recours, prévoit aussi la construction d’un port de chargement de minerais à proximité d’une réserve nationale abritant des manchots de Humboldt, une espèce menacée qui ne niche qu’au Chili et au Pérou.

Les députés de l’opposition lancent la procédure, mais sans majorité au Sénat

Les députés chiliens estiment donc que des éléments troublants existent dans cette transaction, explique Christophe Ventura, directeur de recherches à l’Institut de relations internationales et stratégiques : "Ils ont considéré que les éléments étaient suffisamment étayés, […] à charge pour ouvrir une procédure. La chambre demande au Sénat de statuer. C’est lui qui a une fonction de juge".