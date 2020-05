Chiffon rouge en Colombie: un appel à l'aide pour des milliers de familles pauvres au temps du coronavirus

En Colombie, les conséquences économiques du confinement sur les familles sont dévastatrices. Des milliers de personnes survivent désormais grâce à la solidarité des organisations humanitaires, des associations ou des voisins. Un nouveau symbole est né : celui du chiffon rouge accroché à la porte de l’habitation, pour signaler le besoin d’aide d’un foyer.

Dans le quartier San Javier à Medellin, Lina Marcela Durán Machado, 38 ans, vit avec ses trois enfants, au pied des escaliers électriques qui étaient autrefois une attraction touristique notamment pour ses fresques murales.

Depuis plusieurs semaines, confinée, et sans revenus, Lina s’est résignée à mettre un chiffon rouge sur sa porte : "Le désespoir et l’angoisse de ne pas savoir quoi faire nous dévorent. Et on tombe dans un état émotionnel critique. Puis ta famille t’interpelle et te dit 'Maman, il n’y a plus de papier, plus de savon, plus de nourriture, plus de dentifrice'. Quand on pouvait sortir dans la rue, on se débrouillait avec par exemple 500 grammes de sucre de canne. On a l’impression de mourir de l’intérieur."

Lina travaillait en intérim et gagnait le salaire minimum soit environ 230 euros par mois. Aujourd’hui, elle survit grâce à la solidarité et à l’association des femmes indépendantes Ami.

Maria Socorro Mosquera Londoño, la directrice explique son action : "Ce n’est pas qu’il n’y a pas de nourriture. Il y en a. Mais pas assez pour garantir à tous le droit à l’alimentation. Dans le quartier, c’est 50-50. 50% vivent dans de bonnes conditions, 50% vivent dans la pauvreté, la pauvreté extrême."

Rien que dans le secteur d’Independencia du quartier San Javier, 7000 familles sont dans le besoin. Plus de 18.000 cas de contamination ont été rapportés en Colombie, et 700 décès.