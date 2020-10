Chef de l'opposition de Zanzibar arrêté et plusieurs personnes tuées lors d'heurts en amont des élections

L'opposition dans l'archipel tanzanien de Zanzibar a annoncé mardi, veille des élections générales en Tanzanie, l'arrestation de son chef et accusé les forces de l'ordre d'avoir tué neuf personnes par balles, ce que la police a fermement démenti.

Les forces de sécurité - et les membres de la Commission électorale - ont commencé à voter de manière anticipée mardi à Zanzibar, un jour avant les électeurs tanzaniens qui élisent mercredi leurs président et députés.

Plusieurs tués et blessés

En outre, les électeurs de Zanzibar, doté de son propre exécutif et de son propre Parlement, élisent aussi mercredi le président et les députés de l'archipel semi-autonome. L'opposition de Zanzibar affirme que ce jour de vote spécial est un stratagème pour frauder le scrutin, sur un archipel ayant une longue histoire de contestation électorale.

Le porte-parole de l'ACT-Wazalendo (Alliance pour le Changement et la Transparence - Patriotes), Abeid Khamis Bakar, a affirmé à l'AFP que neuf personnes étaient tombées dans la nuit sous les balles de la police.

Le parti avait auparavant fait état de trois morts, donnant leurs noms ainsi que ceux de neuf blessés. A Dar es Salaam, le chef de la police tanzanienne, Simon Sirro, a annoncé que 42 personnes avaient été arrêtées à Pemba, mais qu'il n'y avait eu "aucun mort".

Le bilan n'a pu être confirmé de source indépendante.

Sur l'île principale, Zanzibar, la police a tiré mardi matin des grenades lacrymogènes et ouvert le feu à balles réelles à Garagara, près de Stone Town, a constaté une journaliste de l'AFP. Le parti donne les noms des trois tués, ainsi que ceux de neuf blessés.

Sur l'île principale, Zanzibar, la police a tiré mardi matin des grenades lacrymogènes et ouvert le feu à balles réelles à Garagara, fief de l'opposition, a constaté une journaliste de l'AFP.

Monopole politique

Peu après, le candidat de l'ACT-Wazalendo, Seif Sharif Hamad, qui se présente pour la 6e fois à la présidence de Zanzibar, "a été arrêté" par la police devant un bureau de vote de Garagara, où il avait annoncé son intention de voter dès mardi, a annoncé son parti sur Twitter.

Interrogé par l'AFP, le chef de la police de Zanzibar Hassan Haji a refusé de commenter l'ensemble de ces informations. Dans son communiqué, l'ACT-Wazalendo a appelé "la communauté internationale et régionale à persuader les gouvernements de Tanzanie et de Zanzibar de permettre des élections libres et justes, sans violence et sans intimidation".

L'armée et la police sont massivement déployées sur les deux îles de l'archipel, Zanzibar et Pemba. Le Tanganyka, indépendant depuis 1961, et Zanzibar se sont unis à l'indépendance de l'archipel en 1964 pour former la Tanzanie.

Le pays, comme les institutions de Zanzibar, est dirigé depuis cette date par le Chama Cha Mapinduzi (CCM), parti unique jusqu'en 1992.

L'opposant Seif Sharif Hamad a attribué à la fraude toutes ses défaites électorales depuis le retour du multipartisme et nombre d'observateurs étrangers lui donnent raison.