Check Point: les Etats membres peuvent-ils contourner le règlement de Dublin sur les demandeurs d'asile?

En 2015 et 2016, 2,5 millions de personnes ont demandé l’asile dans l’Union Européenne. La question de la répartition de ces demandeurs d’asile dans les états membres est définie par le règlement de Dublin. Celui-ci stipule que c’est au premier pays par lequel le réfugié est entré dans l’UE d’examiner la procédure d’asile. Ce principe qui fait l’objet de nombreuses critiques a eu pour conséquence que la Grèce et l’Italie, les "portes d’entrée" de l’UE, ont fini par crouler sous les demandes d’asile.

"Le règlement de Dublin établit l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile", peut-on lire sur le site officiel de la Commission européenne. Dans les faits, ce règlement organise le transfert des demandeurs d’asile vers le premier pays via lequel ils sont entrés dans l’espace européen. Bien souvent, il s’agit de la Grèce ou de l’Italie. Si un réfugié arrive par l’Italie, ses empreintes digitales sont prélevées par les autorités italiennes et sont entrées dans le fichier Eurodac. Si ce réfugié se présente dans un autre Etat membre afin d’y introduire une demande d’asile, les autorités de cet état pourront constater qu’il est entré en Europe via l’Italie en consultant le fichier Eurodac. Selon le règlement de Dublin, elles devront donc le transférer vers l’Italie afin qu’il y entame sa procédure de demande d’asile.

Un projet de réforme qui divise

"Dans la crise actuelle, les règles de Dublin font peser trop de responsabilités sur quelques Etats membres seulement", affirmait en 2016 Frans Timmermans, vice-président de la Commission. En 2016, la Commission a proposé une réforme du règlement de Dublin en gardant le principe de base du premier pays d’entrée, mais avec un "mécanisme correcteur" de quotas de répartition en cas d’afflux massif de réfugiés.

En 2017, le Parlement se penche sur la proposition et une majorité de parlementaires affirment vouloir abandonner le principe du premier pays d’entrée dans l’UE. L’objectif étant de "créer un régime plus équitable, plus efficient et plus durable de répartition des demandes d’asile entre les États membres". Le Parlement propose également (dans un second temps) qu’un système de quotas soit mis en place sur base de critères objectifs, avec des sanctions possibles pour les Etats qui ne joueraient pas le jeu.

Mais pour approuver cette réforme, il faut l’accord du Conseil européen, ce qui ne semble pas être gagné. Certains Etats comme la Hongrie ou la Pologne sont contre le système de quotas. Le règlement de Dublin reste donc pour l’instant d’actualité et doit être appliqué par les Etats membres.