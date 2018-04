Check Point: l'université accessible à tous, une exception française?

Pour Coralie Dubost, députée En Marche de l'Hérault (sud de la France) : "L'université française permet l'accès pour tous aux études et c'est une exception en Europe et à l'étranger de façon générale." C'est ce qu'elle a affirmé le 30 octobre 2017 sur BFM TV .

Face au manque de place dans les universités, le gouvernement n'a eu d'autre choix ces dernières années que de mettre en place une sélection qui ne dit pas son nom. Lors de l'année académique 2017-2018, le tri passait par la plate-forme "Admission post-bac" (APB). Les lycéens devaient y indiquer les facultés de leur choix. Et s'il y avait plus de candidats que de places disponibles ? Alors place au tirage au sort... avec des désillusions à la clef. "J'ai été déshumanisée par un ordinateur", expliquait en septembre 2017 au journal Le Monde une étudiante qui n'avait pas obtenu la faculté de son choix .

L'objectif, ça n'est pas que l'université dise "non"

Edouard Philippe ne s'en cache pas : "Je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du mot 'sélection'". Le but de Parcours Sup est de mieux orienter les lycéens après le bac pour lutter contre les 60% d'échec à l'université (un chiffre à nuancer, signale cependant Le Monde). "L'objectif, ça n'est pas que l'université dise 'non'. Dans la plupart des cas, elle dira 'oui' et dans certains cas, elle dira 'oui si'. Si quoi ? Si le candidat accepte un parcours adapté qui lui permet justement de réussir dans la filière qu'il a choisie."

Dans les universités, certains professeurs émettent des doutes. Ils sont 425 à dénoncer la réforme dans une tribune publiée en avril 2018 sur le site de France Info. "On nous demande de classer les candidatures de sorte qu'un couperet tombera une fois les capacités d'accueil des filières saturées, écrivent-il. Parcoursup est en effet conçu de telle façon qu'on ne peut y introduire des ex æquo, sauf à déployer des trésors d'ingéniosité informatique." Pour eux, "un mode de sélection se substitue à un autre".

En mars et avril, les étudiants français ont manifesté eux aussi pour dénoncer, entre autres, le système Parcoursup et la loi Orientation et Réussite des Étudiants (ORE). Des universités ont été bloquées ces dernières semaines et l'organisation des examens est compromise dans plusieurs établissements.

Des moyens supplémentaires ?

Quant à savoir si ce plan permettra de désengorger les formations les plus demandées, la réponse reste floue. Parmi ces filières dites "en tension" : Staps (éducation physique), droit, psychologie et la première année commune des études de santé. Verdict entre le 22 mai au 5 septembre, période pendant laquelle les établissements contacteront les étudiants admissibles. En attendant, Edouard Philippe l'a promis : "Nous allons investir pour construire de nouveaux locaux, pour ouvrir des places supplémentaires dans les filières en tension."