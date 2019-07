Chasse à la baleine: quels pays la pratiquent encore ? (carte interactive)

Les premiers coups de harpons de la saison ont eu lieu au Japon. Et pour la première fois en 31 ans, il ne s’agit plus de chasse à des fins scientifiques, mais bien commerciales. En décembre dernier, le pays avait justifié sa décision de rétablir la chasse commerciale à la baleine, estimant que "les baleines sont des ressources marines comme les poissons", selon un responsable du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. En une journée de chasse, le Japon a pris deux baleines de Minke ont été attrapées par des bateaux partis du port de Kushiro (île septentrionale de Hokkaido).

Au Japon, la chasse à la baleine a longtemps été une industrie florissante. En 1895, la victoire militaire sur la Russie permet à l’Empire d’investir les ressources de la Mer du Nord et d’une partie du Pacifique Nord-Ouest. Dans les années 1960, le Japon chasse plus de 23.000 baleines (comprenant aussi les bélugas et les narvals), près de ses côtes mais également dans l’hémisphère sud, dans les eaux de l’Antarctique. Dans les années 1970, c’est le seul pays avec l’URSS à continuer à chasser en Antarctique.

Le commerce baleinier subit à partir de la fin de la Seconde guerre mondiale une réglementation de plus en plus stricte, avec la création de la Commission baleinière internationale (CBI) en 1946. Après de premières mesures peu dissuasives, qui entraînent le massacre de grandes baleines, dont certaines espèces frôlent l’extinction, des quotas par pays sont instaurés dans les années 1960, provoquant le renoncement de certains pays à la chasse, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce n’est qu’en 1982 qu’un moratoire est imposé, interdisant la chasse à des fins commerciales. Seuls quelques pays s’y opposent, parmi lesquels l’Islande, la Norvège, l’URSS et le Japon, qui finira par l’adopter en 1987.

Des programmes scientifiques pour contourner le moratoire

Les anciennes puissances baleinières (Etats-Unis, Royaume-Uni, Danemark, France et Pays-Bas) ont suivi cette interdiction, abandonnant une chasse qui était de toute façon devenue peu rentable, notamment après que l’huile de baleine est devenue obsolète. Mais malgré le moratoire, trois pays pratiquent encore aujourd’hui la chasse à la baleine : l’Islande (depuis 2003) et la Norvège (depuis 1993) chassent dans leurs eaux territoriales, et certaines populations inuits et des Caraïbes pratiquent une chasse dite "aborigène" et "de subsistance", de manière traditionnelle.

L’Islande a toutefois annoncé qu’aucune chasse n’aurait lieu cet été, à cause notamment de l’extension de la zone interdite de pêche, qui rend la chasse à la baleine trop coûteuse. De son côté, la Norvège a augmenté ses quotas en 2018, pour pouvoir relancer l’activité.

Le Japon, lui, a trouvé une parade dès 1987 : un programme de recherche scientifique sur les baleines en Antarctique. L’objectif : collecter des informations sur les cétacés afin d’élaborer un plan de retour à la chasse commerciale de manière durable. Un premier programme en Antarctique (JARPA) a été suivi par un autre dans le Pacifique Nord (JARPN) en 1994.

Les deux programmes ont suscité des critiques, notamment à cause des méthodes létales utilisées. L’ONG Sea Shepherd a notamment mené de nombreuses actions contre les baleiniers japonais. L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont également opposées aux programmes de recherche, estimant que "le Japon cherche à dissimuler sa chasse à la baleine à but commercial sous la blouse blanche de la science".

Reste à savoir si la reprise de la chasse commerciale servira vraiment à quelque chose : les Japonais consomment de moins en moins de viande de baleine, selon plusieurs sources. Le Japan Times rappelle qu’en 2018, un sondage montrait que seuls 33% des Japonais en consommaient volontiers. En 2015, la consommation annuelle ne représentait plus que 4000 à 5000 tonnes, soit 40 grammes par an et par personne. Pour le gouvernement japonais, l’enjeu est ailleurs : c’est surtout un symbole qui devrait plaire à la frange conservatrice et traditionaliste de la population, à trois semaines des élections.