Chartres : 33 élèves repassent une épreuve du bac suite au vol de leurs copies

Les élèves de sciences économiques et sociales (SES) de Chartres et de Luisant (nord de la France) ont repassé l'épreuve avec le plus gros coefficient de leur baccalauréat ce lundi 2 juillet. En cause: leurs copies du 21 juin ont été volées dans le véhicule d'un enseignant. L'épreuve du SES tournera autour d'un autre sujet de la même difficulté selon francetvinfo.

Etant donné les circonstances exceptionnelles, les correcteurs se montrent compréhensifs: les élèves dans l'incapacité de présenter l'épreuve de ce lundi ont la possibilité de le faire ultérieurement, en septembre. Concernant leurs vœux sur Parcoursup (plateforme pour l'orientation des étudiants vers le supérieur), ils seront conservés jusqu'aux résultats de leur bac.

Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs du vol. Si les copies étaient retrouvées avant la réunion du jury de délibération, l'épreuve de ce lundi serait alors annulée.

Vol des copies de bac, une habitude?

Déjà en 2017, 61 élèves parisiens avaient du repasser l'épreuve de mathématique suite au vol de la sacoche du correcteur remplie des copies de l'épreuve. Les terminale ES ont replanché dessus fin juin, une semaine après l'épreuve initiale. Tout comme cette année, les élèves n'ont pas été pénalisés pour leur absence et leurs voeux sur Parcoursup avaient été conservés. Les copies volées ont été retrouvées le jour même où les lycéens planchaient à nouveau.

En 2017 à nouveau, 18.000 étudiants du bac technologique avaient également dû plancher à nouveau sur une épreuve (d'espagnol cette fois). Motif: le sujet avait déjà été donné à la session de septembre du bac 2016.

Le bac n'est pas le seul touché

Le baccalauréat est sujet à des problèmes de fuite de sujet, de vol de copie et d'erreur d'encodage depuis quelques années. Mais il n'est pas le seul. En 2017, les étudiants de 6ème année en médecine ont aussi fait face à ces "couacs" d'après LeParisien. Près de 9.000 d'entre eux ont du repasser deux épreuves d'internat à cause du tirage d'un sujet similaire à celui de 2016, d'une fuite et d'un bug informatique.