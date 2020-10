Charlie Hebdo : le procès des attentats prolongé jusqu’au 14 novembre

Le procès des attentats de janvier 2015 est prolongé jusqu’au 14 novembre en raison du retard pris dans les auditions de témoins, a annoncé jeudi le président de la cour d’assises spéciale de Paris.

Cette décision a été annoncée par Régis de Jorna à l’ensemble des avocats constitués dans le cadre du procès, qui devait initialement se tenir jusqu’au 10 novembre,

Au total, une quinzaine d’auditions ont dû être reportées depuis l’ouverture des débats le 2 septembre, pour cause de surcharge d’audience ou bien d’indisponibilité des témoins.

Selon le nouveau calendrier dévoilé par la cour, une audience supplémentaire aura lieu le samedi 24 octobre.

Les débats sont ainsi prolongés "jusqu’au 11 novembre inclus", avec la fin des plaidoiries de la défense, a indiqué le président, précisant que la cour ne se réunirait pas le 12 novembre. Les derniers mots des accusés auront lieu le 13 novembre, le verdict étant attendu pour sa part le samedi 14 novembre.

Le report de plusieurs auditions avait déjà conduit la cour à tenir une audience supplémentaire, le samedi 3 octobre. Le président de la cour avait un temps envisagé de tenir une autre audience le samedi 10 octobre, avant de renoncer.

A la barre, l’avocat de l’un des accusés, Me Christian Saint-Palais, s’est agacé de la tenue d’une audience le 11 novembre, "un jour férié". Elie Korchia, avocat de parties civiles, a regretté de son côté que le verdict soit rendu un samedi.

"Après deux mois de procès, je pense que vous comprendrez qu’il faut un certain temps pour délibérer", a justifié le président, en excluant toute nouvelle prolongation du calendrier. "Il faudra que le délibéré soit rendu le samedi 14 de manière impérative", a-t-il insisté.

Quatorze personnes, dont trois par défaut, sont jugées pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attaques, les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly.

Premiers d’une sanglante série en France, ces attentats avaient fait 17 morts les 7, 8 et 9 janvier 2015 et semé effroi et consternation.