Charles Michel rencontre le président Tshisekedi à Kinshasa

Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé mercredi à Kinshasa pour une visite de deux jours et doit s’entretenir ce jeudi avec le chef de l’État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui préside également l’Union africaine (UA), a rapporté la presse locale.

Il a affirmé à son arrivée à l’aéroport de N’Djili se rendre en République démocratique du Congo (RDC) pour évoquer les problèmes de développement et ceux relatifs aux mécanismes de résolution de crise sécuritaire en RDC, a indiqué la radio onusienne Okapi.

M. Michel a été accueilli à sa descente d’avion par le nouveau ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, et par le directeur du cabinet du président, Guylain Nyembo, selon l’agence de presse associée (APA), reçue jeudi à Bruxelles.

Selon la présidence de la République, M. Tshisekedi doit évoquer avec l’ancien Premier ministre belge et ministre de la Coopération au développement "des sujets d’intérêt commun" et "le partenariat stratégique entre l’UE et l’UA". La rencontre entre MM. Tshisekedi et Michel est prévue jeudi au Palais de la Nation.

Cette visite comprend également une cérémonie de remise, par l’UE, de deux bateaux à la République démocratique du Congo.