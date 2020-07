Charles Michel, président du Conseil européen : "L'Europe va investir comme jamais auparavant"

La crise sanitaire a ébranlé la santé économique des Etats européens. Les 27 se sont mis d’accord sur un fonds de relance massif (750 milliards d’euros) pour aider les pays européens les plus touchés par la crise du coronavirus. Une somme qui s’accompagne d’un budget de l’UE de 1074 milliards d’euros pour les années 2021-2027.

Ce budget est jugé "très maigre" par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Des inquiétudes partagées par le président du Parlement européen, David Sassoli, qui a déploré mercredi les coupes prévues. Le Parlement de son côté proposait un budget de 1300 milliards d’euros.

Ursula von der Leyen a malgré tout estimé ce jeudi que l’accord, destiné à relancer l’économie face à la récession historique due au coronavirus, permettait de voir la "lumière au bout du tunnel". En additionnant le plan de relance et le budget pluriannuel, l’UE dispose d’une "force de frappe financière sans précédent", de 1800 milliards d’euros, a-t-elle souligné.

Pour Charles Michel, président du Conseil européen, "ce qui se passe est unique dans l’histoire européenne". Invité du journal télévisé de 19h30, il poursuit : "Pour la première fois, les 27 États membres ont décidé d’emprunter ensemble 750 milliards d’euros pour investir ensemble et pour partager ensemble les mêmes priorités, notamment la priorité climatique et la priorité digitale."

PME, agriculteurs, étudiants Erasmus…

Ce montant a été fixé de haute lutte, après plusieurs jours de négociations entre Etats membres. "Ça a été extrêmement difficile", reconnaît Charles Michel. Mais, insiste le président du Conseil européen, "le point le plus important c’est que l’Europe va investir comme jamais auparavant. […] On va devoir veiller à ce que cet argent soit bien utilisé et aille vers ce qui a une valeur ajoutée pour les citoyens." L’ancien Premier ministre belge cite alors les PME, les agriculteurs ou les étudiants du programme Erasmus à l’heure où "la crise du Covid-19 va avoir un impact sur le plan économique et social".

Quid des engagements de l’Union européenne face au réchauffement climatique ? Charles Michel répond : "30% du budget total devra être mobilisé avec un impact direct favorable pour faire reculer la menace climatique. […] L’argent européen doit aider à faire reculer cette menace climatique."

Mais pas question de donner un avis sur la situation politique belge. Si le président du Conseil européen se dit "bien placé pour dire que la Belgique est un pays difficile à gouverner", il ne se prononcera pas sur le duo Paul Magnette-Bart de Wever chargé par le Roi de former un nouveau gouvernement fédéral. "Je souhaite qu’on puisse retrouver de la stabilité, lâche-t-il. Ce Covid-19 va exiger de tous les gouvernements en Europe d’être très courageux, de prendre des mesures pour engager des réformes au service des citoyens."

►►► À lire aussi : Quatre jours de négociations au sommet européen et quelques moments insolites que vous avez peut-être manqués