Charles Michel envisage des mesures européennes contre la Russie tout en maintenant le dialogue

La Belgique juge elle aussi nécessaire d'envisager des mesures européennes face à la Russie, mais en prenant soin de maintenir le dialogue avec Moscou, a indiqué vendredi le Premier ministre Charles Michel à son arrivée à la seconde journée du Conseil européen.

"À côté du langage clair de l'Union européenne, de la réaffirmation de notre soutien à la Grande-Bretagne et de la nécessité d'examiner des mesures de réaction proportionnelles, à la hauteur de la gravité, nous avons intérêt dans le même temps à maintenir un canal de dialogue avec la Russie", a indiqué Charles Michel, qui avait opéré à la fin janvier un rapprochement diplomatique et économique avec Moscou en s'y rendant personnellement.

"C'est ce que les Britanniques eux-mêmes font puisqu'ils maintiennent leur ambassadeur en Russie", a relevé le chef du gouvernement belge. Le Premier ministre concède que les débats ont été longs jeudi soir entre responsables européens. Ces débats ont montré une "forte unité sur certains points, mais aussi des nuances" de la part de certains États membres.

Responsabilité de la Russie "hautement probable"

Jeudi soir, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont jugé "hautement probable" la responsabilité de la Russie dans l'empoisonnement d'un de ses ex-espions, Sergueï Skripal, ainsi que de sa fille le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre). Dans la foulée, ils ont décidé de rappeler l'ambassadeur de l'UE en Russie pour "consultations", selon le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Ces derniers jours, la diplomatie belge et les services de renseignement ont été en contact avec les autorités britanniques pour vérifier l'attribution de l'empoisonnement de Salisbury, a noté Charles Michel.

Interrogé sur une des mesures de réaction du Royaume-Uni, qui n'enverra pas d'officiels au prochain championnat du monde de football en Russie, le Premier ministre belge a répondu que sa présence au premier match des Diables Rouges n'était de toutes façons pas prévue. "Pour le reste, c'est prématuré, on verra dans les prochains jours et semaines ce qui est possible et nécessaire", a-t-il conclu.