Charles Michel constate une volonté de "désescalade" avec le Congo

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le premier ministre Charles Michel a rencontré le président de la RDC, Joseph Kabila pour un entretien long de 1h30.

Au sortir de celui-ci, Charles Michel s'est exprimé au micro de la RTBF : "La volonté, c'est de pouvoir rester en contact étroit, au plus haut niveau. Le canal de contact a toujours été maintenu, y compris pendant les derniers mois, quand il y avait des difficultés diplomatiques entre nos deux pays."

Depuis de nombreux mois, les relations entre les deux pays sont très compliquées : le Congo a fait fermer la maison Schengen et l'agence de coopération belge Enabel, en début d'année, après une décision prise par la Belgique de réviser la coopération bilatérale. Cette dernière décision avait été prise à la suite, notamment, de répression de marches pacifistes à la fin de l'année dernière.

De quoi susciter la colère de Kinshasa, qui n'avait pas oublié les critiques de Didier Reynders après la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre, critiques qui avaient entraîné l'arrêt brutal, côté congolais, de la coopération militaire entre les deux pays. Bref, le Congo et la Belgique traversent une crise diplomatique d'envergure. Cette rencontre était donc le moment de faire baisser la tension.

"Une bonne chose pour les populations en RDC"

A l'issue de cette réunion, Charles Michel se montrait satisfait : "J'ai senti une volonté partagée de donner une chance réelle à une forme de désescalade, et nous allons de notre côté en tout cas de veiller à apporter notre pierre pour de la stabilité, de la sécurité, pour du développement. Je pense que si on peut engranger dans les prochaines semaines et les prochains mois des résultats dans le cadre de l'apaisement des relations bilatérales, c'est une bonne chose, pour les populations en RDC, et pour, aussi, le rôle de la Belgique sur la scène internationale."

Les discussions continuent : "j'ai constaté qu'il y avait de la volonté de maintenir un dialogue au plus haut niveau, un dialogue de qualité. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'il y a une volonté de mieux se comprendre. De réduire les dangers des incompréhensions et des malentendus."