Charles Michel au Rwanda: "Ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale"

Charles Michel a pris la parole à l'occasion des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Le Premier ministre a reconnu "l’échec de la communauté internationale qui n’a pas pu prévenir, empêcher, stopper ce crime contre l’humanité". Il a fait le déplacement avec d'autres chefs d'Etats pour assister aux commémorations du génocide.

"Il y a 25 ans c’est l’horreur absolue qui a frappé", a déclaré le premier ministre Charles Michel devant un parterre d'officiels rassemblés pour l'occasion. "Ce génocide est aussi l’échec de la communauté internationale qui n’a pas pu prévenir, empêcher, stopper ce crime contre l’humanité", a-t-il poursuivi avant d'ajouter: "Je me tiens devant vous au nom d’un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l’histoire. C’est en ce sens que mon prédécesseur Guy Verhofstadt en 2000 a exprimé les excuses de la Belgique. Il l’a dit, c’est un cortège d’incompétence, d’erreurs et de fautes qui ont rendu cette tragédie possible".

Le premier ministre a également remis ces événements dans le contexte actuel: "le monde en entier est confronté une fois encore à des tentations de replis, de stigmatisation de l’autre qui serait différent. Il est important que des moments comme celui-ci soit des moments de prises de distance, de réflexion pour exprimer le courage et la volonté d’être du côté de la coopération, du côté du respect, du côté de la dignité".