"Chaos", "La démocratie assiégée" : voici la revue de la presse américaine

L’attaque aux institutions démocratiques américaines a choqué les démocraties occidentales aux quatre coins de l’Europe et du monde. Gilets par balle, drapeaux américains, chaos : ce sont les mots et les images de l’univers de la guerre que nous réserve notre revue de presse du jour.

Malgré la fin de la tempête ce jeudi matin, les événements de la nuit ont laissé des traces : "mob" (la foule de la manifestation) et "storm" (prise d’assaut) sont les mots les plus utilisés à la une des journaux américains et anglais.

"Chaos as pro-Trump mob storms US Capitol" ou "La foule pro-Trump génère le chaos en prenant d’assaut le Capitole américain", titre le quotidien The Guardian, qui possède une édition américaine et une britannique.

Même son de cloche du côté du Washington Post. Les mots sont forts. Le célèbre quotidien accuse Donal Trump d'avoir incité les foules à manifester et à s'opposer au vote. Nick Bryant, le correspondant de la BBC à New York, a déjà qualifié cette Une d'historique. On y voit, comme dans une série policière, une image forte: les pistolets sont pointés contre les portes d'entrée du Congrès. On est à l'apogée de l'émeute.