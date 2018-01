Chaos dans les transports japonais à cause de la neige

Des milliers de voyageurs étaient encore bloqués mardi à travers le Japon, et des dizaines de personnes ont été légèrement blessées, dans des glissades, accidents de la route et autres chutes, provoqués par la neige tombée sur Tokyo. L'Agence japonaise de météorologie a enregistré 23 centimètres de neige dans certaines parties de la capitale, un record depuis février 2014.

Plus de 330 vols intérieurs au départ et à destination de la capitale nippone et des trains régionaux avaient été supprimés lundi en raison des intempéries, selon des médias locaux. Mardi encore, des dizaines de vols intérieurs et internationaux ont été annulés en raison de la neige et plus de 9.000 personnes sont restées bloquées à l'aéroport de Narita pendant la nuit, ont précisé des responsables officiels.

Des véhicules se sont trouvés bloqués dans un tunnel, provoquant un embouteillage de 10 km de long de lundi soir à mardi matin, ont rapporté les chaînes de télévision.

Les intempéries ont aussi fortement perturbé les transports en commun lundi soir alors que des millions de salariés de l'immense agglomération s'efforçaient de rentrer chez eux.