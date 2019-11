Championnat du monde de bûcheronnage sportif: l'australien Brayden Meyer bat tous les records

Ce week-end, le championnat de bûcheronnage sportif individuel avait lieu à Prague. Un événement haut en spectacle et en testostérone, qui attire à chaque édition des fans de tronçonneuse du monde entier. Cette année, c'est l'australien Brayden Meyer qui a remporté le trophée, et qui a par la même occasion battu plusieurs records. Il a terminé l'épreuve de tronçonneuse en 10,48 secondes, la hache verticale en 14,25 secondes, en horizontal en 12,33 secondes et l'épreuve sur planche en 36,84 secondes. Au total, Brayden Meyer a accumulé 75 points, loin devant l'américain Cassidy Scheer, qui n'a récolté que 66 points. Le champion du monde a terminé deuxième au sciage à chaud, suite à un problème technique. En images, les exploits de Brayden Meyer (en vert):