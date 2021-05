Ceuta et Melilla, uniques frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe, vestiges de l'époque coloniale

Uniques frontières terrestres entre l’Afrique et l’Europe, les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, dans le nord du Maroc, sont des portes d’entrées de l’immigration illégale en Espagne. 400 km les séparent. Les migrants s’y faufilent parfois au risque de leur vie depuis de longues années . Trois cents migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont tenté de franchir mardi la haute barrière grillagée à Melilla et 86 sont passés . Les migrants qui ont réussi à entrer ont été conduits au Centre de séjour temporaire (CETI) de l’enclave.

Porte d'entrée de l'Union européenne - © FADEL SENNA - AFP

Lundi, six milliers ont pénétré à Ceuta, contournant la double clôture de huit kilomètres de long, construite en 1999, rehaussée par la suite de trois à six, voire dix mètres de haut. Des ressortissants marocains surtout, des jeunes hommes, mais aussi des enfants (un millier, selon la préfecture) et des femmes, venus par la plage à marée basse ou par la mer à la nage, avec des bouées ou des canots pneumatiques. Un homme s’est noyé. Ils devaient être accueillis dans des hangars sur la plage d’El Tarajal. Ce mardi, les autorités espagnoles en ont expulsé 2700.

Tensions autour du Sahara occidental

Cet afflux s’explique par la tension actuelle entre Rabat et Madrid. Fin avril, l’Espagne a accueilli le chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, Brahim Ghali pour y être soigné. Il est arrivé sous une fausse identité alors qu’il est poursuivi par la justice espagnole violations des droits de l’homme.

Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole classée "territoire non autonome" par les Nations unies en l’absence d’un règlement définitif. Le Polisario réclame un référendum d’autodétermination alors que Rabat, qui considère le Sahara comme une "cause nationale", propose une autonomie sous sa souveraineté.

Le Maroc qui lutte depuis 45 ans contre cette organisation est furieux. Pour les observateurs, cette hausse des arrivées de migrants est la conséquence des tensions. En représailles, le Maroc aurait relâché sa surveillance policière le long de la frontière. Un avertissement lancé à l’Espagne.

Des enclaves vestiges du passé colonial

Les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla sont revendiquées depuis 1956 par le Maroc qui y voit une survivance anachronique du colonialisme en Afrique. Leurs populations, environ 85.000 habitants chacune, sont d’origine espagnole et marocaine. Leurs économies se basent sur le secteur des services, les échanges et le commerce transfrontalier, légal ou de contrebande, y compris de cannabis et de cocaïne.

Deux cités avec une longue histoire qui remonte à l’antiquité, phénicienne, carthaginoise, romaine, avant de passer sous domination musulmane puis à la fin du Moyen Âge, portugaise et espagnole : Ceuta et Melilla ont un destin de villes frontières, de ports francs, de possessions qui changent de mains. L’Espagne exerce sa souveraineté sur Ceuta depuis 1580 et sur Melilla depuis 1496, pour disposer de postes avancés face aux Maures. Ports francs vivant d’un commerce prospère avec l’Afrique, ces deux enclaves sont appelées "présides" (ce qui signifie place forte) par le Maroc, qui les considère comme parties intégrantes de son territoire national.

A la fin du 18ème siècle, elles héritent de bagnes. Elles passent au travers des décolonisations et en 1906 servent même de tête de pont à l’Espagne pour mettre le Maroc sous tutelle avec le protectorat franco-espagnol instauré en 1912.

Villes militaires, Ceuta et Melilla accueillent aussi des ouvriers et agriculteurs, surtout andalous, attirés par le développement des deux ports. Des juifs séfarades y sont aussi installés depuis le milieu du 19ème, venus eux du Maroc voisin, de Tétouan et de Tanger, portant avec eux leurs langues, le ladino. Le commerce attire aussi une communauté hindoue. Le protectorat sur le Maroc ouvre enfin la porte aux Marocains du nord, qui s’enrôleront même dans l’armée espagnole, des troupes coloniales, et la Légion étrangère.

Aujourd’hui, les musulmans comptent pour la moitié des populations vivant dans les deux enclaves, participant à la vie politique locale mais non sans problème d’inégalités sociales notamment.