Cette journée du 1er mai va-t-elle marquer l'histoire du Venezuela et un changement de régime? C'est en tout cas l'espoir de ceux qui soutiennent l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido. Il appelle ses partisans à "la plus grande manifestation de l'histoire" de son pays ce mercredi 1er mai. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux mardi soir, Guaido a déclaré que le président en exercice ne disposait plus du soutien de l'armée et a demandé aux soldats de "poursuivre" les efforts destinés à chasser Maduro du pouvoir. "Le Venezuela a l'opportunité de se rebeller pacifiquement contre un tyran replié sur lui-même" a-t-il ajouté. En face, le président Nicolas Maduro dénonce une "escarmouche putschiste" et évoque la possibilité de poursuivre Juan Guaido en Justice.

La journée d'hier était déjà tendue à Caracas Mardi déjà des milliers de Vénézuéliens se sont progressivement massés aux alentours de la base aérienne militaire de La Carlota, à Caracas, la capitale du Venezuela. Ils répondaient déjà à l'appel de Juan Guaido. C'est le long de l'autoroute qui longe cette base militaire que l'opposant a annoncé le lancement de la "phase finale" de son combat face au président Nicolas Maduro. "La fin définitive de l'usurpation a commencé aujourd'hui" a déclaré Juan Guaido. Des échauffourées ont rapidement éclaté. Pendant ces heurts, un véhicule blindé a foncé dans la foule, selon des images diffusées sur des chaînes locales et étrangères. Sur les 69 blessés recensés par les services sanitaires, 41 personnes souffrent de lésions causées par des tirs de balles en caoutchouc.

Juan Guaido devant ses supporters, aux côtés de Leopoldo Lopez chef de file de l'opposition vénézuélienne, normalement assignée à résidence depuis deux ans, le 30 avril à Caracas - © CRISTIAN HERNANDEZ - AFP

Juan Guaido veut convaincre "les fonctionnaires" et "les forces armées" Dans une vidéo, diffusée peu avant ce rassemblement, Juan Guaido a aussi essayé de convaincre ceux sans qui il ne pourra pas prendre les commandes de tous les leviers de l'Etat : "Comme vous le savez, notre lutte a toujours été dans le cadre de la constitution, dans la lutte non violente visant à œuvrer pour nos semblables, pour sauver des vies, pour les plus vulnérables, pour s'occuper de nos familles, et pour développer des capacités toujours au sein de la société, dans le cadre de la constitution. J'appelle maintenant les fonctionnaires de l'administration publiques qui constituent un élément fondamental, non seulement pour la transition, mais également pour la reconstruction du Venezuela à recouvrer leur souveraineté nationale". Dans une vidéo, il avait annoncé que des membres de forces armées avaient fait défection au président en place pour rejoindre les rangs de l'opposant. "Aujourd'hui, nos forces armées, des soldats courageux, des patriotes qui respectent la constitution, ont répondu à notre appel a lancé Juan Guaido dans cette vidéo. Des soldats ont ensuite été vus dans les rangs des manifestants anti-Maduro.

Nicolas Maduro dénonce une "escarmouche putschiste" Dans le même temps, le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé mardi que l'"escarmouche putschiste" de soldats qui ont fait défection pour rallier l'opposant Juan Guaido avait été mise en échec. Il a annoncé des "poursuites pénales" contre les responsables. Rappelons que début avril, l'Assemblée constituante a levé l'immunité de Juan Guaido. Ce dernier venait alors d'être démis de ses fonctions de président du parlement du Venezuela.

Photo fournie par la présidence du Venezuela montrant Nicolas Maduro (G) avec à sa gauche Vladimir Padrino, Ministre de la Défense, et Remigio Ceballos, le chef le commandant stratégique opérationnel de l'armée nationale bolivarienne. Le 30 avril 2019 au palais présidentiel de Miraflores. - © HO - AFP

Dans une allocution à la radio et à la télévision d'un peu moins d'une heure, Nicolas Maduro a félicité les forces armées pour avoir "mis en échec le petit groupe qui comptait répandre la violence à travers cette escarmouche putschiste". Selon lui, "toutes les bases militaires étaient en alerte, loyales à la révolution, au commandant en chef et à la constitution". "Le but du jour était de faire le spectacle", a-t-il ajouté à propos de l'opposition. "Leur plan a échoué, leur appel a échoué, parce que le Venezuela veut la paix", a-t-il conclu. Il a également précisé que cinq soldats et trois policiers auraient été blessés par balles lors des heurts avec des manifestants favorables à Juan Guaido.

John Bolton, conseiller à la sécurité du président des Etats-Unis, parle au journaliste le 30 avril 2019 à la Maison Blanche - © BRENDAN SMIALOWSKI - AFP Les Etats-Unis affirment que "cela n'a rien d'un coup d'Etat" Hier, à Washington, le conseiller du président Trump à la sécurité, John Bolton, a rejeté l'accusation de coup d'Etat lancée à l'encontre de Juan Guaido. "Que Juan Guaido tente de prendre le contrôle de l’armée n’a rien d’un coup d’État" a-t-il affirmé. Un peu plus tard, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a, lui, affirmé que le président vénézuélien Nicolas Maduro était prêt à s'envoler mardi matin pour Cuba. Selon lui, ce serait la Russie qui aurait mis son veto à ce départ. "Il avait un avion sur le tarmac, il était prêt à partir ce matin, d'après nos informations, et les Russes lui ont dit de rester" selon les mots de Mike Pompeo prononcé sur la chaîne CNN. Il a précisé que Nicolas Maduro avait l'intention de trouver refuge à La Havane.

Un supporter du leader de l'opposition Juan Guaido dans les rues de Caracas, le 30 avril 2019 - © YURI CORTEZ - AFP

La Russie accuse l'opposition d'"attiser" le conflit Hier également, la Russie a réitéré son soutient à Nicolas Maduro. "L'opposition radicale au Venezuela a une fois de plus recours à une confrontation par la force", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, accusant les opposants au président Nicolas Maduro d'"attiser" le conflit. "Il est important d'éviter le désordre qui pourrait mener à un bain de sang", a-t-il ajouté, appelant à des pourparlers. ►►► A lire aussi: Venezuela: pourquoi la Russie soutiendra Maduro à tout prix L'Iran et la Syrie évoquent une tentative de "coup d'Etat" Ce mercredi, deux autres partenaires de Nicolas Maduro se sont exprimé pour dénoncer ce qu'ils qualifient de "coup d'Etat" à l'encontre du gouvernement en place au Venezuela: la Syrie et l'Iran. Selon l'agence officielle Sana, la Syrie estime que cette tentative de "coup d'Etat" est une "claque sévère" pour les Etats-Unis, accusés de poursuivre une politique de "déstabilisation" dans ce pays. En Iran, le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, a aussi salué l""échec du coup d'Etat". "Nous pensons que le gouvernement constitutionnel vénézuélien doit être maintenu", a-t-il déclaré à des journalistes en marge d'une rencontre sur la coopération en Asie à Doha, capitale du Qatar. "Nous sommes heureux d'avoir vu le peuple vénézuélien faire échouer le coup d'Etat, mais nous continuons de croire en la nécessité d'un dialogue (interne) comme l'a suggéré le gouvernement" vénézuélien, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Pékin, le 26 avril 2019 - © PARKER SONG - AFP

L'ONU demande "la fin du recours à la violence" Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté "toutes les parties à éviter de recourir à la violence" au Venezuela et leur a demandé de "prendre des mesures immédiates pour faire revenir le calme", selon son porte-parole, Stéphane Dujarric L'Union européenne appelle à "la plus grande retenue" "L'union européenne rejette toute forme de violence et appelle à la plus grande retenue pour éviter la perte de vies et une escalade des tensions", a déclaré la cheffe de la diplomatie Federica Mogherini dans un communiqué. L'UE se tient "fermement au côté du peuple vénézuélien et de ses aspirations démocratiques légitimes", a-t-elle ajouté.