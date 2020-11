"Cette élection est loin d'être terminée" : Trump refuse sa défaite à la présidentielle américaine

Le président sortant Donald Trump refusait samedi sa défaite dans la course à un second mandat à la tête des Etats-Unis. L'élection présidentielle est "loin d'être terminée", a-t-il affirmé, malgré que son rival démocrate Joe Biden a obtenu 273 grands électeurs, soit trois de plus que le seuil minimal pour remporter le scrutin, selon les projections des médias américains. Joe Biden a remporté cette élection par les médias américains après que les projections le donnent vainqueur en Pennsylvanie, un des États clé de cette campagne 2020.

"Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider: ils ne veulent pas que la vérité éclate", a écrit le président américain sortant dans un communiqué.

"Le constat simple est que cette élection est loin d'être terminée", a-t-il martelé, alors que le milliardaire républicain a annoncé une floppée de recours en justice pour des "fraudes" qu'il n'a pourtant toujours pas étayées par des preuves.

Une heure à peine avant l'annonce de la victoire de Joe Biden, Donald Trump avait twitté sur son compte 'J'AI GAGNÉ CETTE ÉLECTION, ET DE LOIN". Twitter a immédiatement mis en garde contre cette fausse information.