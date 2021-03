"Cette conférence ne reflète pas l'ensemble du Parti républicain, mais elle montre que Donald Trump est toujours très populaire auprès de son électorat"

Quelle analyse, après le discours, cette nuit, de Donald Trump, à Orlando ? Six semaines après son départ de la Maison Blanche et l’arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden, l’ancien président a pris la parole à la conférence des conservateurs américains , la CPAC. Pour Philip Crowther, correspondant de la RTBF sur place, la tonalité du discours se veut offensive. L’avenir politique de Donald Trump sera "magnifique".

Donald Trump l’a dit en début de discours : "Je me tiens devant vous pour déclarer que l’incroyable voyage que nous avons commencé ensemble il y a quatre ans est loin d’être terminé." "Trump est idolâtré parmi ses partisans", constate notre correspondant. "mais la foule ne représentait pas ici l’ensemble du Parti républicain. Beaucoup se méfient d’une autre campagne et d’un homme qui a réussi, il faut le rappeler, le rare exploit de perdre la Maison Blanche après un seul mandat."

Il a répété certains des mensonges qu’il raconte depuis des mois

Malgré la défaite, malgré l’invasion du Capitole, malgré la procédure d’impeachment, Donald Trump a fait du Trump. "C’était long", juge Philip Crowther, "et cela ressemblait beaucoup à un rassemblement de campagne du candidat Donald Trump. Et en plus, il a répété certains des mensonges qu’il raconte depuis des mois. L’ancien président a longuement parlé de la façon dont lui pense que les élections de novembre ont été truquées et que c’était lui qui avait gagné. La foule croit ici la même chose, ils sont convaincus que Joe Biden a perdu et c’est ce que les démocrates appellent 'le grand mensonge'. Trump a cependant utilisé la plupart de son temps pour critiquer la nouvelle administration Biden. Il y avait des mentions spéciales pour l’accord de Paris, pour une volonté de négocier avec l’Iran et pour les politiques moins dures de Biden en matière d’immigration, par exemple."

Les événements du Capitole ont divisé le parti républicain entre le anti et pro-Trump. "Cette conférence ne reflète pas — il faut le dire encore une fois — l’ensemble du Parti républicain, mais elle montre que Donald Trump est toujours aimé et très populaire auprès de son électorat. Un bon nombre de membres de ce qu’on pourrait appeler l’establishment du Parti républicain n’ont même pas été invités à cette conférence. Telle est la division actuelle entre les fervents partisans de Trump d’un côté, et les républicains plus traditionnels de l’autre. Donald Trump se voit comme le visage du parti, comme il a clairement indiqué en abandonnant l’idée de création de son propre parti politique."

Trump, comme à son habitude, a brisé les codes, "rompu avec la tradition. Ici, à Orlando, il est très rare qu’un ancien président critique son successeur si peu de temps après avoir quitté ses fonctions. Mais là encore, Trump, rappelons-le, ne pense même pas avoir perdu cette élection en novembre."