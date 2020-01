Cessez-le-feu en Libye: reprise des vols à l'aéroport de Tripoli

Les vols ont repris lundi vers Mitiga, le seul aéroport fonctionnel de la capitale libyenne. Il était fermé depuis plusieurs jours. Cette réouverture entre en vigueur plus de 24 heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre belligérants libyens. La Libyan Airlines a rétabli ses liaisons avec l'aéroport international de Mitiga, avec le retour lundi des vols depuis Tunis et Istanbul, a indiqué à l'AFP Mohamad Ghenewa, porte-parole de cette compagnie publique libyenne.

Les autres compagnies, Libyan Wings, Afriqiyah, Rahila et Buraq, ont annoncé également la reprise de leurs vols depuis et vers Mitiga.

Cet aéroport a été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes et de tirs de roquettes depuis le début, le 4 avril, de l'offensive des forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, pour prendre le contrôle de Tripoli.

Mi-décembre, le gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, a annoncé la reprise du trafic aérien à Mitiga, fermé depuis plus de trois mois à cause d'attaques répétées attribuées aux forces de Haftar.

La semaine dernière, les attaques ont repris, forçant, encore une fois, la suspension des vols, transférés à Misrata, 200 km plus à l'est. Un cessez-le-feu à l'initiative de la Turquie et de la Russie est entré en vigueur dimanche après plus de neuf mois de combats meurtriers aux portes de Tripoli, sur fond de craintes d'une internationalisation du conflit.

Depuis, un calme relatif règne dans la capitale et ses alentours, bien que les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve. Mitiga était à l'origine une base militaire avant d'être ouvert au trafic civil pour remplacer l'aéroport international de Tripoli, gravement endommagé en 2014 lors de violences.