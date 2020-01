Cessez le feu en Libye : "On croit en Dieu, pas aux miracles"

Ce dimanche doit se tenir la conférence internationale de Berlin sur la Libye. Objectif : tenter de mettre fin à l’escalade de violence et à cette guerre qui rongent le pays depuis 9 mois. L’homme fort de l’est de la Libye, le maréchal Haftar, tente de s’emparer de la capitale Tripoli.

Deux jours avant le début de la conférence, la Turquie a annoncé l’envoi de troupes sur sol libyen, en appui aux forces fidèles au gouvernement de Tripoli, soutenu par la communauté internationale. Le cessez-le-feu entré en vigueur dimanche passé à minuit est extrêmement fragile. Le Maréchal Haftar a d’ailleurs refusé de le parapher.

En Libye, ce cessez-le-feu soulève un espoir, mais personne n’est naïf. Cela fait 9 mois que le maréchal Haftar explique à sa population – côté est du pays – que toutes les familles qui perdent leur enfant à la guerre le font pour de bonnes raisons : pour libérer Tripoli des terroristes et des milices. Comment leur expliquer qu’il laisse finalement tomber sa mission ?

Pour l’heure, il vaut mieux parler d’une trêve. Extrêmement fragile même. D'autant plus que son adversaire, le gouvernement de Tripoli, avertit : "Nous ne respecterons le cessez-le-feu que si Haftar libère les territoires qu’il a conquis".

Imaginez Haftar demander à ses troupes de retraverser tout le pays pour rentrer sagement à la maison. "On croit en Dieu, oui, mais pas aux miracles", résume Mahmoud (prénom d’emprunt), qui vit dans le sud de la capitale.

Personne en Libye n’espère quoi que ce soit de cette conférence internationale : "C’est du cinéma. Les médias parlent à ce moment-là durant une semaine de la guerre. Puis tout le monde nous oublie. Ces conférences n’ont jamais donné le moindre résultat", explique un cadre du gouvernement de Tripoli sous couvert d’anonymat.

9 mois de guerre

Père de famille, la quarantaine, Mahmoud ne peut plus emmener ses enfants chaque jour à l’école. Suite au bombardement de l’académie militaire de Tripoli le 11 janvier qui a fait plus de 30 morts et plus de 30 blessés, le gouvernement de Tripoli a décidé de fermer les établissements scolaires. La guerre n’est plus très loin de sa maison. Il constate : "Haftar n’est même plus loin du tout du centre-ville. Ses troupes ont beaucoup avancé".

Les armes se taisent donc depuis dimanche passé, mais pour combien de temps ? Le soir à Tripoli, Mahmoud entend de nouveaux accrochages. L’atmosphère dans la capitale libyenne n’est plus la même : "Les gens se déchirent, au sein même des familles. Il y a ceux qui préfèrent Haftar, et ceux qui préfèrent Sarraj, le chef du gouvernement de Tripoli". Mahmoud, comme tant d’autres ne prend pas parti. "C’est une guerre très sale. Il n’y aura pas de vainqueur. En tous les cas, le vainqueur ne sera pas le peuple."