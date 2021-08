"Ces personnes vivent un cauchemar" : un e-mail au Pentagone alerte sur les conditions des réfugiés afghans au Qatar

"Un désastre humanitaire, une question de vie ou de mort" : c’est ainsi que Colin Sullivan, un responsable de l’US Central Command, décrit les conditions de vie des réfugiés afghans que les Etats-Unis logent dans la base d’Al-Udeid, à Doha (Qatar), selon un e-mail reçu vendredi dernier par le Pentagone et révélé par le site Axios. "Sans sous-évaluer la situation à Kaboul ni ce à quoi les Afghans tentent d’échapper, les conditions actuelles à Doha sont de notre fait", affirme le responsable.

Colin Sullivan partage également des extraits de communication de l’ambassade au Qatar, qui donnent froid dans le dos : "les Afghans sont logés dans un véritable enfer sur Terre : ordures, urine, matières fécales, liquides renversés et vomi couvrent le sol. J’ai passé une heure à ramasser les ordures, en suffoquant." Les rapports indiquent également qu’il n’y a pas d’air conditionné, ce qui rend l’atmosphère étouffante. "Ces personnes vivent un cauchemar", ajoute un membre du personnel de l’ambassade.

►►► À lire aussi : Emotion pour les Afghans rapatriés à la caserne de Peutie : "C’est un drôle de sentiment, mes enfants sont vivants"

L’affaire pourrait fragiliser encore plus l’administration Biden, déjà critiquée pour sa gestion de la fin de la présence américaine en Afghanistan. Contacté par Axios, le Pentagone a affirmé que des mesures allaient être prises, comme l’installation de plus de 100 toilettes et la distribution de 7000 repas traditionnels afghans, trois fois par jour. "Nous sommes en train de travailler rapidement à réduire les goulots d’étranglement et renforcer le personnel consulaire au Qatar, afin d’alléger les conditions actuelles", a déclaré un porte-parole du Département d’Etat (ministère des Affaires étrangères) américain. Il a ajouté que plus de 3700 personnes avaient été transférées dans de nouveaux lieux lundi, aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie. "Notre but est de les transférer vers de nouvelles destinations dans les premiers jours de leur arrivée", a-t-il précisé.