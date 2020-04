Ces images vues du ciel montrent l'impact du coronavirus dans le monde

Depuis le début de la crise du coronavirus, de nombreux pays dans le monde ont été placés en confinement, avec toutes sortes de mesures pour maintenir les gens chez eux autant que possible. En Italie, en Chine, au Brésil... la vie publique s'est arrêtée, comme le montrent ces images satellites prises avant et après l'épidémie. Pas de bateaux à Venise En Europe, l'Italie est sans doute le pays le plus touché par le coronavirus. Il y a déjà plus de 110 000 infections et plus de 13 000 décès. Le lockdown a un un grand impact sur l'économie italienne et le tourisme. Sur les images, vous voyez le quartier Saint-Marc de Venise. L'eau est bien tranquille en mars 2020.

Le silence à Wuhan Dans la ville chinoise de Wuhan, où l'épidémie de coronavirus a débuté, la mise en quarantaine a été partiellement levée entre-temps. Depuis le 23 janvier, près de 11 millions d'habitants étaient coupés du monde extérieur. Officiellement, 2 547 personnes sont mortes à Wuhan à cause du virus.

Plage désertée à Rio En Amérique du Sud, le Brésil a été le premier pays à confirmer une infection à coronavirus. La police a seulement nettoyé la célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro la semaine dernière. Dans le pays, la politique du président Jair Bolsonaro pour lutter contre le coronavirus est très critiquée.

La Mecque vide En Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique, les autorités ont fermé la place de la Mosquée sacrée dans la ville de La Mecque, une image inédite. Chaque jour de l'année, des milliers de personnes se tiennent normalement autour de la al-Harâm dans le cadre des rituels islamiques. Le gouvernement saoudien demande aux musulmans du monde entier de ne pas encore réserver le prochain pèlerinage, qui tombe en juillet cette année.

L'Iran, le pays le plus touché du Moyen-Orient Il y a déjà eu des dizaines de milliers d'infections et plus de 3 000 décès en Iran. Le pays est actuellement en lockdown. Sur cette photo, on peut voir le Mausolée de l'imam Reza dans la ville de Mashhad. Cette ville attire annuellement environ 30 millions de visiteurs musulmans, principalement issus du mouvement chiite.

Disney World temporairement fermé Les États-Unis sont actuellement le pays qui compte le plus grand nombre d'infections liées au coronavirus. Près de 190 000 personnes ont déjà été infectées et le gouvernement s'attend à des dizaines de milliers de décès dans les prochaines semaines à cause de la maladie. Ces derniers jours, la vie publique s'est arrêtée à plusieurs endroits. C'est également le cas pour le parc d'attraction Disney World dans l'État de Floride.