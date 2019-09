Ces héros du quotidien: médecins du coeur et sauveurs de vie

Un couloir sécurisé avec une large bande de plastique qui colle vos chaussures. Il faut sonner, s’annoncer et Muriel vous accueille avec le sourire et une énergie a toute épreuve. C’est un peu ce qui caractérise l’équipe qui travaille dans cette aile de la clinique Saint-Jean à Bruxelles. Il faut dire que les médecins, chirurgiens et autres secrétaires qui travaillent ici savent que leur métier est essentiel : ils sauvent des vies.

C’est un homme souriant, pressé et concentré. Comme chaque jour, le Docteur Ramadan Jashari se prépare. Dans la nuit il a été informé qu’un cœur était disponible. Un cœur dont certains tissus peuvent aider un patient en souffrance. Entouré d’assistants, il va donc disséquer ce cœur pour prélever les tissus qui peuvent encore sauver des vies : les valves aortique et pulmonaire.

"La BEH, banque européenne d’homogreffes est la plus grande banque de tissus cardio-vasculaires d’Europe" explique le docteur Jashari. "On reçoit entre 450 et 500 dons par an. Le donneur est soit décédé, après une mort cérébrale, soit le donneur est vivant et il a subi une greffe cardiaque mais le cœur explanté peut être utilisé pour prélever les valves. Le but est en fait d’aider les enfants avec des malformations congénitales valvulaires et des adultes qui ont d’autres problèmes."

Le docteur Jashari analyse la valve sous toutes ses coutures, morphologie, diamètre, longueur pour établir la carte d’identité de l’organe. Des informations précieuses pour les chirurgiens qui recherchent un tissu à transplanter. Il fait que la partie prélevée par le Docteur Jashari colle un maximum aux besoins du patient malade. " Le cœur a 4 valves dont 2 peuvent être réutilisées ; la valve pulmonaire notamment car elle est souvent défaillante chez les enfants et la valve aortique pour remplacer les dégénérescences, pour soigner les endocardites. Dans 8 cas sur 10, on récupère la valve pulmonaire. Dans 2 cas sur 10, l’aortique. "

Bien au froid pour être préservé

Les valves prélevées par le docteur Jashari et son équipe sauvent des vies en Belgique, en France, en Grande-Bretagne ou encore aux Pays-Bas. Plus de 50 hôpitaux participent à cette chaîne de l’espoir dans toute l’Europe. Il y a beaucoup de demandes et trop peu d’offres même si en la matière le Belge est généreux. Notre pays a en effet enregistré un nombre record de dons d‘organes en 2017. L’an dernier, 348 dons post-mortem ont eu lieu, contre 321 en 2016. Depuis 10 ans, le nombre de Belges qui s’inscrivent sur la liste des donneurs d’organes bat chaque année le record de l’année précédente. La Belgique fait donc partie des bons élèves européens.



"Cet acte commence à être vu de façon positive, au contraire d’il y a quelques années ou bien d’autres pays où les craintes demeurent", explique Valerio Lucidi, responsable de la transplantation hépatique à l’hôpital Erasme interrogée par le journal Le Soir. La Belgique est une excellente élève européenne, elle se classe derrière l’Espagne et la Croatie.