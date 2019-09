Ces héros du quotidien: les amoureux du lynx en action

" J’ai commencé à travailler pour le service forestier en tant que stagiaire. Ensuite, j’ai participé pendant quatre ans au projet LIFE SloWolf, qui visait principalement les loups. Après, j’ai coordonné le projet LIFE DinAlp Bear, un projet international plus vaste mais avec les mêmes objectifs que LIFE Lynx. Vers la même époque, nous avons postulé pour le projet LIFE Lynx. Aujourd’hui, je coordonne un groupe de 11 personnes. Prévenir l’extinction d’une espèce est pour moi un défi qui mérite toute notre attention. Nous avons donc contacté nos partenaires en Croatie, en Italie, en Roumanie et en Slovaquie et conçu le projet ensemble. "

En Slovénie, on compte entre 10 et 20 lynx adultes. Ce grand chat sauvage européen des Dinarides et des Alpes du Sud-Est est en voie de disparition. En 2017, la Commission européenne a approuvé le projet LIFE-Lynx visant à relocaliser 14 lynx de Slovaquie et de Roumanie en Slovénie et en Croatie. Un projet estimé à 7 millions d’euros dont 4 millions fournis par la CE. 11 organisations environnementales différentes, provenant de cinq pays, participent au projet LIFE Lynx. Son coordinateur, Rok Černe travaille au Service forestier de Slovénie.

Deux lynx de Roumanie ont déjà été relâchés dans la nature. " L’un en Slovénie, l’autre en Croatie " détaille Rok Cerne. " Ils ne font évidemment pas attention aux frontières. Les lynx libérés en Slovénie ont rapidement été repérés en Croatie et vice versa. Cela montre que la gestion de l’espèce doit être internationale. Nous estimons que la Slovénie dispose de suffisamment d’espace pour environ 100 lynx. Mais ils doivent entrer en contacts avec les animaux des pays voisins pour avoir une population assez importante et prévenir un autre épisode de consanguinité. "

Les Lynx vivaient en Slovénie il y a un siècle à peine, mais ils se sont éteints par manque de nourriture et de chasse. La première tentative de réintroduction de cette espèce a été tentée en 1973. " Il s’agissait de l’un des programmes de repeuplement les plus réussis en Europe " explique Rok Cerne. " L’environnement était très favorable pour le lynx. Mais la consanguinité a vite posé problème. Les six animaux réintroduits provenaient de Slovaquie. On a découvert que certains d’entre eux étaient liés. Les croisements réduisent sévèrement la forme physique d’un animal et ses chances de survie. En Slovénie, nous avons constaté que la population de lynx était en déclin rapide. D’où le projet LIFE Lynx, qui vise à sauver la population de l’extinction. Une autre partie importante de ce projet est la communication. Les gens doivent être conscients qu’il s’agit d’une menace très grave et des espèces importantes dans l’écosystème. Le lynx est une espèce clé dans notre environnement, je pense donc que cela vaut la peine d’investir du temps et des efforts pour le préserver. "

Le succès de cette réintroduction est contrôlé par des colliers de télémétrie et des caméras automatisées. Des analyses génétiques et écologiques sont menées pour préserver le lynx à long terme. Pour une réintroduction réussie, une bonne coordination et beaucoup de coopération sont nécessaires.

" Nous nous réunissons au moins deux fois par an et discutons de notre travail. La surveillance est l’un des éléments clés. Nous échangeons des photos avec nos collègues croates pour savoir si un lynx croate était en Slovénie et vice versa. Nous visitons régulièrement la Roumanie et la Slovaquie. En Roumanie, nous avons mis en place une équipe capable d’attraper ses animaux. C’est vital dans une perspective paneuropéenne. Nous avons maintenant une équipe en Roumanie qui peut aider à protéger l’espèce en Europe. Nous discutons aussi régulièrement avec nos collègues slovaques pour connaître leurs progrès dans la capture et la surveillance du lynx. "

Toutes les réintroductions de carnivores se doivent d'impliquer les populations vivant avec eux. " Dans le passé, j’étais très actif dans l’aide aux personnes qui coexistaient avec ces animaux. J’ai essayé de les aider à protéger leurs animaux domestiques des attaques de loup et d’ours. Dans le cadre du projet DinAlp Bear, nous avons même distribué du compost sans danger pour les ours et des poubelles pour empêcher les ours d’accéder à la nourriture d’origine anthropique qui les attirent. J’ai passé beaucoup de temps à essayer d’aider les gens à cohabiter avec les ours et à prévenir les conflits. D’un autre côté, je trouve que c’est une opportunité touristique. Les gens veulent voir un ours et où il vit, par conséquent, donc c’est une bonne chose pour les habitants et c’est une source de revenus."