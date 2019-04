Ces grands monuments incendiés par le passé et reconstruits à l'identique... ou pas

Comme la cathédrale de Paris hier, plusieurs monuments historiques ont déjà été la proie des flammes par le passé. C’est notamment le cas de la cathédrale de Reims détruite pendant la Première guerre mondiale par un incendie à la suite des bombardements allemands en septembre 1914.

À l’époque, le célèbre journaliste Albert Londres déclarait ceci après avoir fait le voyage jusqu'à Reims pour voir ce qu'il restait de la cathédrale: "La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie. Il y a bien encore les voûtes, les piliers, la carcasse mais les voûtes n'ont plus de toiture et laissent passer le jour par de nombreux petits trous ", dans un article du journal du Matin publié le 29 septembre 1914.