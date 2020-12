Centrafrique : une "guerre des trolls" entre la France et la Russie sur Facebook ?

Selon Facebook, des comptes français et russes auraient lancé des campagnes de désinformation auprès des internautes centrafricains, à quinze jours de l’élection présidentielle du pays, le 27 décembre. Le réseau social affirmait mardi avoir suspendu trois réseaux de "trolls", qui totalisent près de 500 comptes et pages, sur Facebook et Instagram, pour "comportement inauthentique coordonné". Un des réseaux était formé "d’individus associés à l’armée française", note la firme californienne, tandis que les deux autres étaient formés "d’individus associés à d’anciennes activités de l’Agence russe de Recherche sur Internet" (ARI), ainsi qu’au sulfureux homme d’affaires russe Evguéni Prigojine. Si la campagne française consistait à promouvoir l’intérêt du pays en Centrafrique, elle s’est vite tournée vers du Russia-bashing et de la dénonciation de fake news. Plus précis, les trolls russes faisaient la publicité d’industriels de leur pays, mais aussi du président sortant centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, candidat à sa réélection.

3 images Un faux compte russe épinglé par Facebook, faisant la propagande du président sortant, Faustin-Archange Touadéra. © FACEBOOK

►►► À lire aussi : Mike Pompeo accuse la Russie de "semer le chaos" autour du bassin méditerranéen Le recours à la guerre du trolling n’est pas nouveau : on se souvient des accusations d’ingérence russe sur l’élection présidentielle américaine de 2016. Mais selon Facebook, il est rare de voir deux grandes puissances s’affronter ainsi. "C’est la première fois que notre équipe trouve deux campagnes – de France et de Russie – engagées activement l’une contre l’autre, y compris en se liant au camp opposé, en le commentant et en l’accusant d’être un faux", explique le réseau social dans son communiqué.

3 images Un faux compte français épinglé par Facebook, accusant la Russie (symbolisée par un ours avec une chapka volant des diamants) d’ingérence en Centrafrique. © FACEBOOK

Du côté français, le ministère des Armées refusait mardi de commenter ces informations… avant de finalement réagir auprès de l’AFP, et d’invoquer un droit de réponse, face à une vaste offensive russe de désinformation visant la France. "Nous constatons depuis de longs mois la montée en puissance d’actions de désinformation à des fins de déstabilisation du pays, actions que nous condamnons", affirme le ministère, ne se disant "pas étonné" du rapport de Facebook, mais estimant qu’il est trop tôt pour "attribuer d’éventuelles responsabilités". Un bras de fer auquel personne ne fait vraiment attention La Russie, elle, n’a pas réagi aux sollicitations. Mais le ministère des Affaires étrangères pointait récemment du doigt la France comme seule responsable du sentiment anti-colonial en Afrique. "Nous n’y sommes pour rien, et c’est pourquoi nous allons combattre ces exemples de désinformation", expliquait la porte-parole du ministère. Le troisième réseau serait lié au businessman Evgueni Prigojine. Un nom qui semble familier, et pour cause : réputé particulièrement proche du président Vladimir Poutine, il a été accusé par les Etats-Unis d’avoir joué un grand rôle dans l’ingérence russe dans la présidentielle de 2016, par le biais d’une "usine à trolls". L’entourage du milliardaire n’a pas souhaité réagir non plus. ►►► À lire aussi : Par rapport aux Occidentaux, les Russes sont "doux et câlins", selon Poutine Selon Facebook, les deux campagnes visaient en particulier la Centrafrique, mais également 13 autres pays du continent, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Tchad. Les deux campagnes utilisaient de faux comptes qui se faisaient passer pour des locaux, écrivant en français et en arabe, note le réseau social. Mais cette guerre d’influence, qui durerait depuis 2019, ne semble pas avoir gagné beaucoup d’audience, estime Ben Nimmo, de l’agence d’analyse Graphika, qui a collaboré avec Facebook. "Cela ressemble à deux équipes de trolls qui jouent au bras de fer, sans que personne autour n’y fasse vraiment attention", témoigne-t-il à Reuters.