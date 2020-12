Centrafrique : le gouvernement accuse l’ex-président François Bozizé de "tentative de coup d’Etat"

Le gouvernement centrafricain a accusé samedi l’ex-président François Bozizé d’une "tentative de coup d’Etat" alors qu’une coalition de groupes armés mène une offensive dans plusieurs localités de l’ouest du pays, et pourrait menacer la capitale Bangui.

"François Bozizé se trouve actuellement aux abords de la ville de Bossembele (à 150 km au nord-ouest de la capitale, ndlr) dans l’intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui", a déclaré le porte-parole gouvernemental, Ange-Maxime Kaagui. "Il s’agit manifestement d’une tentative de coup d’Etat que le gouvernement tient à dénoncer en cette période électorale", a-t-il dit.

Les leaders des trois principaux groupes armés qui occupent la grande majorité du territoire centrafricain et mènent une offensive dans le nord et l’ouest du pays, ont annoncé leur fusion et la création d’une coalition dans un communiqué publié samedi matin.