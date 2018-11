Ce 11 novembre, les commémorations de l’Armistice de la Première Guerre mondiale se poursuivent en France. A Paris, près de 70 chefs d'états et de gouvernements dont Charles Michel se retrouvent pour des cérémonies du souvenir dans la capitale française. Ils sont également conviés à participer à un forum international sur la paix, organisé par le président Emmanuel Macron.



Cérémonie sous l'Arc de Triomphe

Après une arrivée à l'Elysée, à 10h l'ensemble des chefs d'état et de gouvernement se dirigeront pour une cérémonie sous l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Elysées, là où gît le soldat inconnu. Après un moment plus solennel, Angela Merkel, Donald Trump ou encore Vladimir Poutine assisteront à des concerts et un discours d'Emmanuel Macron.

Des cérémonies qui sont suivies par le monde entier, jusqu'en Chine comme nous le montre cette photo prise par notre correspondant sur place, Pierre Marlet.