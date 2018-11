Centenaire 14-18: E. Macron et le président allemand Steinmeier lancent les célébrations à Strasbourg

Emmanuel Macron a retrouvé hier à Strasbourg son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour un concert à la cathédrale. Ce lance les célébrations du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.

Strasbourg est la première étape de "l'itinérance mémorielle" que suivra le chef de l'Etat français pendant toute la semaine sur les grands lieux de la Grande Guerre dans les régions du Grand Est et des Hauts de France. Après une cérémonie militaire, MM. Macron, accompagné de son épouse Brigitte, et Steinmeier ont assisté dimanche dans la soirée dans la cathédrale Notre-Dame à un concert d'oeuvres de Debussy et Beethoven sur "le thème de la paix européenne et du retour de l'Alsace-Moselle à la France", a précisé l'Elysée. Ce lundi, Emmanuel Macron se rendra sur le site de la bataille de Morhange (Moselle), première étape des grands lieux militaires qu'il visitera jusqu'au 10 novembre. Il se rendra notamment à Verdun, à la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) et à Albert, où il retrouvera la Première ministre Theresa May pour commémorer la bataille de la Somme le 9 novembre. Auparavant, le chef de l'Etat aura rendu hommage le 6 novembre à Reims (Marne) avec le président malien Ibrahim Boubacar Keita "aux héros de la 'Force noire', ces unités sacrifiées pour la défense de la ville de Reims en 1918, et en particulier au 1er corps de l'armée coloniale", selon l'Elysée.

Le long périple se terminera le 10 novembre par une cérémonie avec la chancelière allemande Angela Merkel dans la clairière de Rethondes, à Compiègne (Oise), où a été signé l'armistice. Le lendemain, une centaine de dirigeants étrangers sont attendus à la traditionnelle cérémonie de l'armistice à l'Arc de Triomphe. Les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine devraient être présents. Une partie de ces dirigeants participeront ensuite à un Forum de la Paix, organisé à La Villette, pour "échanger sur la paix durable et la prévention des conflits", selon la présidence.

Belga